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Часть Ростова останется без воды до 8 февраля из-за подключения водопровода

Часть Ростова останется без воды до 8 февраля

7 февраля 2024, 07:00
Фото: Ростовский Водоканал
Часть Ростова останется без воды до 8 февраля из-за подключения водопровода

Часть Ростова останется без воды до 8 февраля из-за подключения водопровода

В Ростове жители улиц в Первомайском районе города останутся без воды на сутки, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

С 08.00 мск со среды, 7 февраля, в Ростове без холодной воды на сутки остались жители Первомайского района в границах улиц 26 Июля, проспекта 20-летия Октября, Арефьева и Брестской. Холодной воды также не будет в детском саду №106, школах №23 и 44, а также спортшколе №13. Холодное водоснабжение обещают восстановить в восьми утра следующего дня.

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Холодное водоснабжение обещают восстановить в восьми утра следующего дня.Холодное водоснабжение обещают восстановить в восьми утра следующего дня.
Холодное водоснабжение обещают восстановить в восьми утра следующего дня.
Фото: Ростовский Водоканал

Подобные ограничения власти объясняют подключение водопровода на улице Волжской после завершения капремонта сети. В работах планируют задействовать две аварийные бригады Ростовводоканала, состоящие из восьми рабочих и шест единиц спецтехники.

Жителям рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и запастись водой.

Ранее жителей Ростовской области призвали не пить черную воду из-под крана.

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