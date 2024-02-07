Часть Ростова останется без воды до 8 февраля

С 08.00 мск со среды, 7 февраля, в Ростове без холодной воды на сутки остались жители Первомайского района в границах улиц 26 Июля, проспекта 20-летия Октября, Арефьева и Брестской. Холодной воды также не будет в детском саду №106, школах №23 и 44, а также спортшколе №13. Холодное водоснабжение обещают восстановить в восьми утра следующего дня.