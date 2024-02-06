«Черную воду надо кипятить?»: жителей Ростовской области просят не пить из-под крана

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Горожанам рассказали, что с 5 февраля по 1 марта будут проводить профилактические мероприятия на сетях водопровода. Из-за этого их попросили кипятить воду перед употреблением.
«Ого, а я думал прям так черную брать с крана и хлебать кружками ее», — написали пользователи в комментариях.
«Оказывается черную воду надо кипятить, она может превратиться в прозрачную?», — поинтересовались горожане.
«Воду, которая течет из кранов, и кипяченую пить можно с опаской. Я проживаю в Сальске в течение семи лет, до сих пор не могу ее пить из-за запаха и вкуса», — говорится в комментариях.
А некоторые рассказали, что употребляют эту воду и для них она нормальная.
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