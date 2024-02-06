rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

«Черную воду надо кипятить?»: жителей Сальска просят не пить из-под крана

«Черную воду надо кипятить?»: жителей Ростовской области просят не пить из-под крана

6 февраля 2024, 12:15
Фото: 44.mchs.gov.ru
«Черную воду надо кипятить?»: жителей Сальска просят не пить из-под крана

Жителей Сальска просят не пить воду из-под крана до весны

Жителей Сальска Ростовской области попросили отказаться от употребления воды из-под крана, если она не кипяченая, сообщает в соцсетях «Сальский Водоканал».

Горожанам рассказали, что с 5 февраля по 1 марта будут проводить профилактические мероприятия на сетях водопровода. Из-за этого их попросили кипятить воду перед употреблением.

«Ого, а я думал прям так черную брать с крана и хлебать кружками ее», — написали пользователи в комментариях.

«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов
Узнать подробнее

«Оказывается черную воду надо кипятить, она может превратиться в прозрачную?», — поинтересовались горожане.

«Воду, которая течет из кранов, и кипяченую пить можно с опаской. Я проживаю в Сальске в течение семи лет, до сих пор не могу ее пить из-за запаха и вкуса», — говорится в комментариях.

А некоторые рассказали, что употребляют эту воду и для них она нормальная.

Ранее ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметкиНазваны УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду«Вонь стоит отвратительная»: как территории Ростовской области уходят под воду
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вода#Сальск#Кран#Профилактические работы
Подпишитесь
Ученый Сенчуков назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет
Сегодня, 10:06
Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем
Сегодня, 05:21
Наркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:09
На среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте
Сегодня, 06:55
Автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове
Сегодня, 07:18
В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
Сегодня, 08:14