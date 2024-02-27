Донской парламент создает специальную комиссию для взаимодействия с участниками СВО

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Начиная с февраля 2022 года в центре повестки донского парламента и его депутатов стоят вопросы по поддержке участников СВО и членов их семей. Для того, чтобы эта работа была организована исключительно целенаправленно и планомерно, принято решение о создании специальной комиссии донского парламента по взаимодействию с участниками СВО. По словам Председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко, это будет не рядовая тривиальная комиссия, а настоящий рабочий орган донского парламента.
— В комиссию войдет 10 депутатов, которые, с одной стороны, имеют знания, возможности и опыт работы по этому направлению деятельности и, с другой — активнее других, помогают фронту. Эти депутаты чаще бывают на линии боевого соприкосновения и общаются с нашими бойцами. Задача комиссии будет заключаться в организации взаимодействия донского парламента с другими органами публичной власти, с военными, правоохранительными органами, а также некоммерческими и ветеранскими организациями в целях поддержки участников СВО и членов их семей, — пояснил Александр Ищенко.
Председатель донского парламента добавил, что члены комиссии также займутся рассмотрением и подготовкой предложений по совершенствованию областных законов и других нормативных актов, которые так или иначе затрагивают права участников СВО.
— Хочу отметить, что мы плодотворно сотрудничаем с рабочей группой на федеральном уровне, которую возглавляет первый заместитель Совета федерации Андрей Турчак, и регулярно направляем наиболее сложные и проблемные вопросы для решения на федеральный уровень. Круг вопросов, требующий постоянного сопровождения, очень широк, он заключается не только в законодательной поддержке, но и в оперативном реагировании на те или иные обращения, как самих участников СВО, так и членов их семей. Это могут быть вопросы поддержки или разрешение конкретных жизненных ситуаций. Сегодня по нашим предложениям мы имеем стопроцентные решения в Совете Федерации и такой же высокий уровень решения частных проблем показывают вопросы по теме участников СВО, — отметил Председатель Законодательного собрания Ростовской области.
Первый день работы комиссии состоится 28 февраля. Александр Ищенко подчеркнул, что помимо правовой и законодательной поддержки, участники СВО и члены их семей смогут получить при обращении в комиссию любую консультативную помощь. Ведь в вопросах поддержки участников СВО мелочей не бывает.
Добавим, что специальную комиссию донского парламента по взаимодействию с участниками СВО и членами их семей возглавит заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству Александр Косачев. Его заместителями станут депутаты Максим Гелас и Александр Мельников.