Донской парламент создает специальную комиссию для взаимодействия с участниками СВО

Председатель донского парламента добавил, что члены комиссии также займутся рассмотрением и подготовкой предложений по совершенствованию областных законов и других нормативных актов, которые так или иначе затрагивают права участников СВО.

— Хочу отметить, что мы плодотворно сотрудничаем с рабочей группой на федеральном уровне, которую возглавляет первый заместитель Совета федерации Андрей Турчак, и регулярно направляем наиболее сложные и проблемные вопросы для решения на федеральный уровень. Круг вопросов, требующий постоянного сопровождения, очень широк, он заключается не только в законодательной поддержке, но и в оперативном реагировании на те или иные обращения, как самих участников СВО, так и членов их семей. Это могут быть вопросы поддержки или разрешение конкретных жизненных ситуаций. Сегодня по нашим предложениям мы имеем стопроцентные решения в Совете Федерации и такой же высокий уровень решения частных проблем показывают вопросы по теме участников СВО, — отметил Председатель Законодательного собрания Ростовской области.