Юрист объяснил, как россияне смогут запретить себе брать кредиты

«Если ростовчанин с первого марта 2025 года установит самозапрет на кредит, а потом передумает и решит взять займ — отозвать заявление можно будет легко, также через МФЦ или „Госуслуги“. Указано, что процедура будет бесплатная. Поэтому количество заявлений на самозапрет и отзывов заявлений можно будет подавать неограниченно», — отмечает Антон Габович.