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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты

Юрист объяснил, как россияне смогут запретить себе брать кредиты

27 февраля 2024, 04:03
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты

Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты

Президент подписал закон, разрешающий гражданам, в том числе и ростовчанам, оформлять самозапрет на кредит. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник разъясняет, что согласно новому закону, с первого марта 2025 года ростовчане смогут самостоятельно устанавливать себе ограничения на заключение договоров потребительского займа с кредитными организациями. Для этого потребуется подать заявление на «Госуслугах» или обратиться с заявлением в МФЦ.

«Если ростовчанин с первого марта 2025 года установит самозапрет на кредит, а потом передумает и решит взять займ — отозвать заявление можно будет легко, также через МФЦ или „Госуслуги“. Указано, что процедура будет бесплатная. Поэтому количество заявлений на самозапрет и отзывов заявлений можно будет подавать неограниченно», — отмечает Антон Габович.

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Спикер разъясняет, что новый закон направлен на уменьшение случаев мошенничества при оформлении кредитов.

«Поэтому если с 1 марта 2025 года от имени гражданина поступит намерение взять кредит в банке или МФО — кредитная организация должна будет проверить, нет ли у человека ограничений на заключение потребительских договоров. Если такое ограничение есть, то в кредите будет отказано», — уточняет юрист.

Эксперт добавляет, что время для вступления в силу закона — через год — выбрано не случайно.

«Скорее всего, оно необходимо для того, чтобы привести подзаконные акты в соответствие с федеральным законом. То есть настроить систему „Госуслуг“, отработать алгоритмы МФЦ и многое другое», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие новые законы вошли в жизнь ростовчан в 2024 году.

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