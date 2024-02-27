Юрист объяснил, как россияне смогут запретить себе брать кредиты

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Собеседник разъясняет, что согласно новому закону, с первого марта 2025 года ростовчане смогут самостоятельно устанавливать себе ограничения на заключение договоров потребительского займа с кредитными организациями. Для этого потребуется подать заявление на «Госуслугах» или обратиться с заявлением в МФЦ.
«Если ростовчанин с первого марта 2025 года установит самозапрет на кредит, а потом передумает и решит взять займ — отозвать заявление можно будет легко, также через МФЦ или „Госуслуги“. Указано, что процедура будет бесплатная. Поэтому количество заявлений на самозапрет и отзывов заявлений можно будет подавать неограниченно», — отмечает Антон Габович.
Спикер разъясняет, что новый закон направлен на уменьшение случаев мошенничества при оформлении кредитов.
«Поэтому если с 1 марта 2025 года от имени гражданина поступит намерение взять кредит в банке или МФО — кредитная организация должна будет проверить, нет ли у человека ограничений на заключение потребительских договоров. Если такое ограничение есть, то в кредите будет отказано», — уточняет юрист.
Эксперт добавляет, что время для вступления в силу закона — через год — выбрано не случайно.
«Скорее всего, оно необходимо для того, чтобы привести подзаконные акты в соответствие с федеральным законом. То есть настроить систему „Госуслуг“, отработать алгоритмы МФЦ и многое другое», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие новые законы вошли в жизнь ростовчан в 2024 году.