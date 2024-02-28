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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Отдел по работе с военными органами перестал существовать в Ростовской области

Отдел по работе с военными органами упразднили в Ростовской области

28 февраля 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
Отдел по работе с военными органами перестал существовать в Ростовской области

В Ростовской области реорганизовали отдел по работе с военными органами

В Ростовской области отдел по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны реорганизован в управление, сообщили в облправительстве.

Причиной назвали расширение круга задач в областном правительстве. Уже выбрали начальника управления, а соответствующий указ подписал губернатор.

К обязанностям с 1 марта приступит Игорь Короленко. Стаж его работы в облправительстве составляет девять лет.

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Добавим, что с 2021 года он возглавлял вышеуказанный отдел.

Ранее стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Также стало известно, что осужденный экс-глава района в Ростове возглавил предприятия «Газпрома».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Управление#Территориальная оборона#Военные органы#Реорганизация
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