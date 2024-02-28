Отдел по работе с военными органами упразднили в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Причиной назвали расширение круга задач в областном правительстве. Уже выбрали начальника управления, а соответствующий указ подписал губернатор.
К обязанностям с 1 марта приступит Игорь Короленко. Стаж его работы в облправительстве составляет девять лет.
Добавим, что с 2021 года он возглавлял вышеуказанный отдел.
Ранее стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Также стало известно, что осужденный экс-глава района в Ростове возглавил предприятия «Газпрома».