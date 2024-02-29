Профессор экономики оценил возможность появления черного рынка валюты в Ростове

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По мнению Юрия Туманяна, возникновение черного рынка иностранной валюты в Ростове маловероятно.
«Чтобы он появился необходимо поменять модель экономики в целом, что невозможно в нынешних условиях», — объясняет эксперт.
Доктор экономических наук добавил, что незаконной торговле валютой препятствует участие России в мировом разделении труда, внешняя торговля, глобальные фондовые рынки.
Ранее RostovGazeta писала о том, какие продукты подорожают в Ростове в 2024 году.