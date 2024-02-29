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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Экономист: черного рынка иностранной валюты в Ростове не будет

Профессор экономики оценил возможность появления черного рынка валюты в Ростове

29 февраля 2024, 14:49
Фото: Gideon Tsang/cc by sa 2.0/flickr.com
Экономист: черного рынка иностранной валюты в Ростове не будет
В 90-е годы в Ростове торговцев инвалютой можно было встретить на рынках и в прочих злачных местах. А что сейчас? Об этом корреспонденту RostovGazeta профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

По мнению Юрия Туманяна, возникновение черного рынка иностранной валюты в Ростове маловероятно.

«Чтобы он появился необходимо поменять модель экономики в целом, что невозможно в нынешних условиях», — объясняет эксперт.

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Доктор экономических наук добавил, что незаконной торговле валютой препятствует участие России в мировом разделении труда, внешняя торговля, глобальные фондовые рынки.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие продукты подорожают в Ростове в 2024 году.

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#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Валютный рынок#Иностранная валюта
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