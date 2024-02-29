Профессор экономики оценил возможность появления черного рынка валюты в Ростове

В 90-е годы в Ростове торговцев инвалютой можно было встретить на рынках и в прочих злачных местах. А что сейчас? Об этом корреспонденту RostovGazeta профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

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