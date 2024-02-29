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Published Сегодня, 15:57

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В Донецке заработал первый офис Альфа-Банка

В Донецке заработал первый офис Альфа-Банка

29 февраля 2024, 15:57
Фото: Альфа-Банк
Реклама. АО «Альфа-Банк» . erid: LjN8KcKLh
В Ростовской области увеличилось количество офисов Альфа-Банка, один из них появился в Донецке.

Банк продолжает работу по расширению своего присутствия в регионе, открывая современные офисы. Одно из отделений заработало в Донецке на улице Максима Горького, 67 — напротив центрального рынка.

Современные офисы Альфа-Банка отличаются от тех, которые все привыкли видеть. В них отсутствуют стойки, компьютеры, провода, а также нет электронных очередей. Здесь открытая планировка, поэтому пространство больше похоже на уютное кафе.

Для жителей предусмотрели современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении можно оформить бесплатную Альфа-Карту с высоким кэшбэком, популярную кредитную карту, обслуживание которой бесплатное.

Для тех, кто планирует взять кредит, у банка есть программы с выгодными ставками. Кроме того, по вкладам и накопительным счетам действуют привлекательные условия.

Региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко рассказал, что другие компании занимаются развитием онлайн-форматов. Но Альфа-Банк понимает важность живого общения, поэтому открывает современные офисы.

Антон Бутенко выразил уверенность, что клиенты будут чувствовать себя здесь также комфортно, как дома, а специалисты банка помогут им в решении любых финансовых вопросов.

Добавим, что офис в Донецке работает с будни с 10:00 до 19:00.

 

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