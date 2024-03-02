Прохладную погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам 2 марта

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По прогнозу метеорологов, первая суббота весны 2024 года обещает быть прохладной в Ростове. Ожидается сильный ветер, осадков не будет.
Температура воздуха поднимется до +1°C утром, а днем потеплеет до +9 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
Но в ночь на воскресенье похолодает до нуля градусов, а днем температура поднимется до +7 градусов. Будет облачная погода и без осадков.
В дальнейшем по ночам ожидаются заморозки с температурой до -1 градуса. А в конце недели может выпасть снег. Ветер к этому периоду будет не таким сильным.
Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.