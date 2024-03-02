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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Прохладную погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам 2 марта

Прохладную погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам 2 марта

2 марта 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в субботу, 2 марта, прогнозируют прохладную и облачную погоду, сообщили синоптики.

По прогнозу метеорологов, первая суббота весны 2024 года обещает быть прохладной в Ростове. Ожидается сильный ветер, осадков не будет.

Температура воздуха поднимется до +1°C утром, а днем потеплеет до +9 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

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Но в ночь на воскресенье похолодает до нуля градусов, а днем температура поднимется до +7 градусов. Будет облачная погода и без осадков.

В дальнейшем по ночам ожидаются заморозки с температурой до -1 градуса. А в конце недели может выпасть снег. Ветер к этому периоду будет не таким сильным.

Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Ветер#Облачная погода#Прохладная погода
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