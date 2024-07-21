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Прохладная погода

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Июль
Температура в Ростовской области упадет ниже +30 градусов
Небольшие дожди в Ростове прогнозируют на следующей неделе метеорологи.
21 июля, 05:26
Май
В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным
На неделе с 6 по 12 мая в Ростовской области похолодает с +23 до +16 градусов, сообщают метеорологи.
6 мая, 04:57
Март
Прохладную погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам 2 марта
2 марта, 06:39
Февраль
Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания
На смену заморозков на следующей неделе в Ростов вновь вернется тепло, прогнозируют синоптики.
18 февраля, 05:42
Январь
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
С 21 по 24 января в Ростове-на-Дону сохранится холодная погода с минусовыми температурами, согласно прогнозу синоптиков.
21 января, 07:21
Август 2023
Перепады температуры за неделю составят до 20 градусов в Ростове-на-Дону
5 августа 2023, 08:11

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