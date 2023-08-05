Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В эти выходные, 5 и 6 августа, температура воздуха в Ростове-на-Дону достигнет 40 градусов и, возможно, даже превысит эту отметку.
В понедельник также ожидается жаркая погода с температурой около 40 градусов.
В последующие 2-3 дня можно ожидать незначительные похолодания до 35-38 градусов.
Со среды по пятницу возможны дожди и грозы, а ближе к выходным ожидается уже более прохладная погода.
Температура воздуха упадет до 25-27 градусов, а по некоторым прогнозам, даже до 20. Таким образом, разница в температуре может достигать до 20 градусов за одну неделю.
Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля.