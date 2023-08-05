rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Изображение материала

Перепады температуры за неделю составят до 20 градусов в Ростове-на-Дону

5 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ближайшую неделю ожидаются сильные перепады температуры, сообщают синоптики.

В эти выходные, 5 и 6 августа, температура воздуха в Ростове-на-Дону достигнет 40 градусов и, возможно, даже превысит эту отметку.

В понедельник также ожидается жаркая погода с температурой около 40 градусов.

В последующие 2-3 дня можно ожидать незначительные похолодания до 35-38 градусов.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

Со среды по пятницу возможны дожди и грозы, а ближе к выходным ожидается уже более прохладная погода.

Температура воздуха упадет до 25-27 градусов, а по некоторым прогнозам, даже до 20. Таким образом, разница в температуре может достигать до 20 градусов за одну неделю.

Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Температура#Грозы#Дожди#Похолодание#Жара#Прохладная погода#Профсоюзная#Ливни#Разница в температуре
Подпишитесь
В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям
Вчера, 16:13
Рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области
Вчера, 10:24
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
Вчера, 15:14
«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Вчера, 19:36
В Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС
Вчера, 13:20
Ехавшая из Ростова проститутка впала в кому в поезде
Вчера, 12:59