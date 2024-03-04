Стали известны подробности опрокидывания комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
На фотографиях видно, что серьезных повреждений военная техника не получила. О том, что водитель пострадал, тоже информации не поступало, передает inkazan.ru.
Как отметил военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко, у данного комплекса центр массы находится высоко. Более того, эта техника не рассчитана на то, чтобы вписываться в повороты на узких улицах, — она предназначена для поля боя, заявил эксперт.
По мнению экспертов издания Avia.pro, нельзя исключать и человеческий фактор в этом инциденте. Компетенции водителя могло не хватить для управления техникой на улицах — он решил проехать крутой поворот на высокой скорости. Специалисты издания считают, что избежать подобных аварий можно при правильном обучении работе с военной техникой.
«Панцирь-С1» начали разрабатывать еще советские инженеры под руководством АО «Конструкторское бюро приборостроения». Работы были завершены уже в новой России, в 1994 году. Комплекс предназначен для противовоздушной обороны от самолетов, ракет и высокоточного оружия. Современные модели комплекса установлены на шасси КамАЗа.