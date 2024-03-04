Стали известны подробности опрокидывания комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

По мнению экспертов издания Avia.pro, нельзя исключать и человеческий фактор в этом инциденте. Компетенции водителя могло не хватить для управления техникой на улицах — он решил проехать крутой поворот на высокой скорости. Специалисты издания считают, что избежать подобных аварий можно при правильном обучении работе с военной техникой.