rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Ростове-на-Дону с 7 марта начнутся морозы

Стало известно, когда придут морозы в Ростов-на-Дону в марте

4 марта 2024, 04:57
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 7 марта начнутся морозы

В Ростове-на-Дону на этой неделе может похолодать, а ночью будут морозы, сообщили синоптики.

С понедельника по среду, с 4 по 6 марта, будет облачная погода, а средняя температура составит +7 градусов. А в ночь на 7 число похолодает до -2 градусов.

Ночью 8 марта станет еще холоднее, так как температура опустится до -5 градусов. Днем она не поднимется выше +2 градусов. Осадков ждать не стоит, а после этого начнется потепление.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

К воскресенью, 10 числа, столбики термометров будут показывать +10 градусов, но ночью сохраняться морозы с температурой до -4 градусов.

В течение недели может усилиться ветер до шести метров в секунду.

Синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Синоптики#Морозы
Подпишитесь
«Это путь деградации»: к чему приведет нежелание ростовской молодежи читать
Сегодня, 08:57
«Толпа гудит»: в Ростове сердечники часами ждут прием под кабинетом кардиолога в РОКБ
Сегодня, 09:46
Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области
Сегодня, 08:58
Ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков
Сегодня, 08:16
Туристы стали массово селиться в больших квартирах в Ростове
Сегодня, 07:35
Жителям Ростова-на-Дону предложили вакансии с зарплатами до 260 тыс рублей
Сегодня, 06:35