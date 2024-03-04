Стало известно, когда придут морозы в Ростов-на-Дону в марте

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
С понедельника по среду, с 4 по 6 марта, будет облачная погода, а средняя температура составит +7 градусов. А в ночь на 7 число похолодает до -2 градусов.
Ночью 8 марта станет еще холоднее, так как температура опустится до -5 градусов. Днем она не поднимется выше +2 градусов. Осадков ждать не стоит, а после этого начнется потепление.
К воскресенью, 10 числа, столбики термометров будут показывать +10 градусов, но ночью сохраняться морозы с температурой до -4 градусов.
В течение недели может усилиться ветер до шести метров в секунду.
Синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.