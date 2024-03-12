Донские крупы в шоурумах Дубая: как господдержка помогает развивать экспортный бизнес

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Одно из предприятий, которое много лет получает такую поддержку — ПКФ «Маяк», которым руководит Любовь Железная:
«Мы иногда на власть бурчим: такая-сякая, не оказывает малому бизнесу поддержку. Вы знаете, сколько помощи?! Министерство экономического развития предлагает множество программ: от оплаты маркетплейсов до консультаций в разработке бизнес-планов. Минсельхоз организует выставки и ярмарки за рубежом. А РРАПП выдает кредиты под маленький процент.
Центр поддержки экспортеров — он тебе сто дорог покажет, которыми идти; на любую профильную выставку тебя повезет. Да, ты потратишься на питание-проживание-перелет. Но выставочные площади, которые очень дороги и сам ты их не осилишь, тебе оплатят. Более того, поедешь в команде. Тебе обеспечат сопровождение, трансфер.
Ну как можно не учиться и не развиваться, когда помогают! Иногда мне бывает крайне обидно, когда вижу ленивых предпринимателей в плане познания, изучения опыта».
Своими советами делится Любовь Железная, директор зерноградского ООО ПКФ «Маяк»
— Любовь Дмитриевна, вы росли в городе или в селе?
— Я родилась в Зерноградском районе, в хуторе Теряево-Андропов, сейчас это село Новокузнецовка. Там прошло мое детство.
— Как рано приобщились к труду?
— Бабушка с малых лет приучала к домашним работам. Школьницей ездила с мамой летом в огородные бригады, собирала овощи. Сельский труд мне знаком и привычен. Вообще мечтала стать водителем или трактористом. Я со 2 класса за рулем: сначала освоила мотоцикл, папу на работу подвозила. Грузовик начала водить в 8-м. И тогда же мне доверили управлять трактором: отвозила бригаду в поле, пока папа отдыхал. На комбайне тоже работала.
— Сейчас часто за руль машины садитесь?
— К сожалению, нет, после операции на позвоночнике не рискую. Но на мопеде рассекаю. Еще люблю на велосипеде ездить по вечернему Зернограду.
— Железная — это фамилия мужа? Называют вас Железной леди, как Маргарет Тэтчер?
— Да, по мужу, в прошлом году уже 50 лет как Железная, золотую свадьбу сыграли… В порядке шутки, бывало, называли так. Я воспринимаю это нормально. Да и моя жизненная позиция подходит фамилии.
— Трудно ли управлять мужским коллективом? Тем более, что вы не в филармонии директор: крепкое словцо наверняка у мужиков в ходу.
— Коллектив смешанный, 50 на 50. Женщины у нас — работницы фасовочных цехов и учета, диспетчеры и коммерсанты. А все остальное делают мужики. Но матом никто не ругается. Естественно, я много с мужчинами общаюсь, и с простыми рабочими, и с директорами, и никто в моем присутствии такой лексики себе не позволяет. В том числе и в болельщицкой среде. Я часто бываю на футболе, с 4 класса заядлая болельщица! Болела за СКА, за «Ростсельмаш», сейчас за наш «Ростов», из московских клубов симпатизирую ЦСКА и «Динамо». Но и на стадионах я не воспринимаю брань как норму и стараюсь с этим бороться.
— Как все начиналось?
Создание своего кооператива совпало с развалом Советского Союза. А у меня как раз проблема с позвоночником возникла: пришлось прооперироваться и долго восстанавливаться. И вот, практически не вставая с больничной койки, я организовала кооператив. Назвала, не мудрствуя лукаво, «Зерноградский».
Мы одними из первых занялись поставками за границу зерновых и семян подсолнечника. А для своих производили кукурузную палочку и горчицу. И скоро по объемам начали обходить государственное райпо. Местные руководители заявили мне, что не дадут подмять под себя потребительскую кооперацию. И начали нам мешать. Была такая установка всем проверяющим организациям: сделать так, чтобы моего кооператива не стало.
— Как удалось отстоять свое детище?
— Меня уже знали в столице. Поехала, изложила проблему. Председатель техцентра коопсоюза СССР посоветовал: «Раз к кооперативам так плохо относятся, у нас есть новая форма — потребительское предприятие. Вот тебе типовой устав, изучи и давай организовывай! Через полгодика приезжай — зарегистрируем». Я ему: «Какие полгода, у меня зарубежные контракты!»
Выпросила у него печатную машинку, и вместе с помощницей за ночь в гостинице написала устав. Утром снова у председателя. Он изумился: «Ты смотри, за ночь устав сваяла. Как будет предприятие называться?» Набираю спешно Зерноград, чтобы с мужем посоветоваться. А рядом с ним наш водитель, который раньше в местной газете «Маяк» работал; говорит в шутку: «Чтобы мне запись в трудовой книжке не менять, назовите „Маяком“. Вот так и назвали.
— Теперь понятно, почему в степях — и вдруг «Маяк».
— Так ведь символ красивый! И маяк, это же цель, к которой ты идешь. Вообще мы давно и тесно связаны с морем, точнее с морской разведкой нашего Черноморского флота. С 90-х годов ежемесячно отправляли в Севастополь машину гуманитарной помощи. И каши, и телевизоры с компьютерами, и даже карандаши. Сами ездили к ним на праздники, и моряки к нам приезжали на открытие каждого объекта.
…Ну так вот, в тот же день наше предприятие в Москве зарегистрировали. Во всероссийском списке мы были всего лишь 21-ми в составе Роспрома. Само собой, первыми в Ростовской области. А еще наше предприятие стало первым, где директором была женщина. И это давало определенные преференции. Тогда же многое распределяли по разнарядке. Поэтому, как только появилась первая ижевская крупорушка, ее выделили мне.
Я, муж, сын — три учредителя, у нас семейный бизнес. Муж техническими вопросами занимается, ну и вообще, помощник незаменимый. У сына три высших образования, завод полностью своими руками смонтировал. День и ночь на производстве, фанат. Дочка закончила тот же институт, что и я, московский кооперативный, а потом и юридический, создала для «Маяка» договорную базу. Свои зарубежные площадки мы открывали всей семьей. Кого-то постороннего вовлекать в то, что создано своими руками и мозгами, не хотим.
— Что такое ваши шоурумы за границей?
— Ну вот, например, дубайский шоурум: несколько таких комнат с мой кабинет. Там не только мы представлены, но висят наши стенды, 2-3 полки заняты нашей продукцией. Мы визитки особенные придумали: наборчики круп со всеми нужными адресами на разных языках. Теперь многие такие визитки себе делают.
Во всех шоурумах есть дегустационный зал: кашами, супами, вегетарианскими котлетками посетителей угощаем.
Все площадки, их пять: в Дубае, Каире, Стамбуле, Хошимине, Шанхае — ежегодно стараюсь инспектировать лично.
В шоурумах мы заявляем не только продукцию «Маяка», но и нашего клуба экспортеров.
— И где сегодня реализуете свою продукцию?
— В магазинах здорового питания по всей России: от Калининграда до Владивостока и в обеих столицах тоже — есть полки с продукцией «Маяка». Продаем и на рынках. В целом по стране у нас сейчас 43 крупных постоянных покупателя. А поскольку мы поставляем и переработанную продукцию, то из нашего фасованного сырья делают также готовые котлеты и супы предприятия в Москве, Петербурге и Армавире.
— Что за котлеты?
— Мы делаем нутовый, чечевичный и гороховый сухие фарши. Можно купить полуфабрикаты из них, а можно самому дома налепить котлеток.
— На мясные по вкусу похожи?
— Те, кто пробовал, спорят потом, из какого они мяса. Способ приготовления простой: стакан фарша залить двумя стаканами горячей воды и оставить на 15 минут. Хотите — добавьте еще куриного или индюшиного фарша, чесночка, лучка, зелени, — что любите. Мы когда в Москву выезжаем на главную сельскохозяйственную выставку «Золотая осень», я беру с собой маленькую печку и сковородку. И на глазах у всех я это мешаю, леплю котлеты, жарю. Люди дегустируют, очередь стоит, как в Мавзолей.
— Напоследок дайте несколько советов тем, кто думает заняться агробизнесом. К чему нужно быть готовым?
— В агробизнесе обязательно будет результат. Потому что любой человек на Земле не может обходиться без еды. Но бросаться в этот бизнес сломя голову не стоит. Прежде всего промониторьте, что избыточно на рынке, а какого продукта не хватает. Чтобы потом не было мучительно больно, что занялся не тем. Это первое.
Второе — надо не бояться. Шагать, не оглядываясь, вперед и решать вопросы. Тебе помогут. Мы иногда на власть бурчим: такая-сякая, не оказывает малому бизнесу поддержку. Вы знаете, сколько помощи?! Министерство экономического развития предлагает множество программ: от оплаты маркетплейсов до консультаций в разработке бизнес-планов. Минсельхоз организует выставки и ярмарки за рубежом. РРАПП выдает кредиты под маленький процент.
Центр поддержки экспортеров — он тебе сто дорог покажет, которыми идти; на любую профильную выставку тебя повезет. Да, ты потратишься на питание-проживание-перелет. Но выставочные площади, которые очень дороги и сам ты их не осилишь, тебе оплатят. Более того, поедешь в команде. Тебе обеспечат сопровождение, трансфер.
Ну как можно не учиться и не развиваться, когда помогают! Иногда мне бывает крайне обидно, когда вижу ленивых предпринимателей в плане познания, изучения опыта.
И еще: надо объединяться. Самое страшное, когда «я сам». Мы, что называется, под одним одеялом — не надо тянуть его на себя. Под одним одеялом можно многое сделать, и не только детей. И согреться можно, и сообща большие дела творить.
Поэтому вот так: не бояться, не лениться и работать вместе.
А что касается именно сельхозпроизводства: ну нет сегодня в мире зерна лучше, чем наше российское.