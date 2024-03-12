Донские крупы в шоурумах Дубая: как господдержка помогает развивать экспортный бизнес

— Коллектив смешанный, 50 на 50. Женщины у нас — работницы фасовочных цехов и учета, диспетчеры и коммерсанты. А все остальное делают мужики. Но матом никто не ругается. Естественно, я много с мужчинами общаюсь, и с простыми рабочими, и с директорами, и никто в моем присутствии такой лексики себе не позволяет. В том числе и в болельщицкой среде. Я часто бываю на футболе, с 4 класса заядлая болельщица! Болела за СКА, за «Ростсельмаш», сейчас за наш «Ростов», из московских клубов симпатизирую ЦСКА и «Динамо». Но и на стадионах я не воспринимаю брань как норму и стараюсь с этим бороться.