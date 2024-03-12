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Published Сегодня, 07:59

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Десятки мигрантов, прятавшихся от военкомата, нашла полиция в Ростове

Полиция в Ростове нашла почти полсотни мигрантов, прятавшихся от военкомата

12 марта 2024, 07:59
Фото: МВД России по Ростовской области
Десятки мигрантов, прятавшихся от военкомата, нашла полиция в Ростове

После рейда полиции в Ростове 46 бывших мигрантов получили повестки в военкомат

Полицейские задокументировали 20 нарушений миграционного законодательства во время рейда в Ростове и Аксайском районе, рассказала пресс-служба МВД.

Мигрантов полиция искала на рынках и других торговых и производственных объектах. Всего зафиксировали 20 нарушений миграционного законодательства. Они были связаны с нарушением правил въезда на территорию РФ, режимом пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности иностранцами или лицами без гражданства.

Также полиция нашла 46 мигрантов, получивших гражданство РФ, но уклонявшихся от постановки на учет в военкомате. Им уже вручили повестки

Еще двух мигрантов поймали на использовании поддельных документов для пребывания в стране. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Выдворить из страны после рейда решили шесть иностранцев.

Ранее СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове.

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