Полиция в Ростове нашла почти полсотни мигрантов, прятавшихся от военкомата

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Мигрантов полиция искала на рынках и других торговых и производственных объектах. Всего зафиксировали 20 нарушений миграционного законодательства. Они были связаны с нарушением правил въезда на территорию РФ, режимом пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности иностранцами или лицами без гражданства.
Также полиция нашла 46 мигрантов, получивших гражданство РФ, но уклонявшихся от постановки на учет в военкомате. Им уже вручили повестки
Еще двух мигрантов поймали на использовании поддельных документов для пребывания в стране. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Выдворить из страны после рейда решили шесть иностранцев.
Ранее СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове.