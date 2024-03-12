Полиция в Ростове нашла почти полсотни мигрантов, прятавшихся от военкомата

Мигрантов полиция искала на рынках и других торговых и производственных объектах. Всего зафиксировали 20 нарушений миграционного законодательства. Они были связаны с нарушением правил въезда на территорию РФ, режимом пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности иностранцами или лицами без гражданства.