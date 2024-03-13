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Гендиректор РЭО и ректор Финуниверситета подписали дорожную карту подготовки кадров

Гендиректор РЭО и ректор Финуниверситета подписали дорожную карту подготовки кадров

13 марта 2024, 17:36
Фото: Изображение Midjourney
В соответствии с дорожной картой, подписанной гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым и ректором Финансового университета при Правительстве РФ Станиславом Прокофьевым, стартует проект по подготовке кадров для сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Подписание документа состоялось в ходе рабочей встречи, которая прошла 13 марта на территории университета.

По информации, озвученной главой РЭО Денисом Буцаевым, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в прошлом году между РЭО и Финансовым университетом было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках сегодняшней встречи представители сторон обсудили множество аспектов данного взаимодействия. В том числе состоялось подписание дорожной карты на текущий год. Теперь РЭО и Финуниверситет приступят к совместной разработке программы магистратуры по подготовке кадрового резерва для работы в области ответственного инвестирования. Этот шаг был необходим для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране, информирует 56orb.ru.

В перечне запланированных мероприятий — разработка программы магистерского обучения с присвоением квалификации в сфере ответственного инвестирования, а также программы дополнительного профобразования (ДПО) в области мировой циркулярной экономики и ответственного инвестирования.

По словам ректора Финансового университета Станислава Прокофьева, крайне важной задачей сегодня является формирование и последующая модернизация экономики замкнутого цикла. Для этого России требуются не только материальные ресурсы, но и интеллектуальный резерв. В настоящее время специалисты Финуниверситета уделяют большое внимание методам достижения национальных целей развития и ответственного ведения предпринимательской деятельности. Например, Финансовый университет стал участником процесса создания нового инструмента реализации целей в сфере устойчивого развития — ЭКГ-рейтинга, который помогает осуществлению деятельности в соответствии с национальными приоритетами и ценностями. «Убежден, что подписанный сегодня документ станет мощным драйвером для активного развития новых совместных идей по формированию единой научно-образовательной среды, а также разработки и реализации инновационных программ подготовки высококвалифицированных кадров для национальной экономики», — резюмировал ректор университета.

При участии вуза в РЭО в течение года планируют создать «Паспорт специалиста по устойчивому развитию» и «Паспорт специалиста по ответственному инвестированию».

Согласно заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, в рамках дорожной карты стороны оценят перспективу прохождения практики в РЭО для студентов Финансового университета и их участия в Молодежном дне Российского экологического форума (РЭФ).

По завершении небольшой экскурсии по территории вуза Денис Буцаев выступил с лекцией перед учащимися университета и побеседовал с ними.

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