Гендиректор РЭО и ректор Финуниверситета подписали дорожную карту подготовки кадров

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Подписание документа состоялось в ходе рабочей встречи, которая прошла 13 марта на территории университета.
По информации, озвученной главой РЭО Денисом Буцаевым, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в прошлом году между РЭО и Финансовым университетом было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках сегодняшней встречи представители сторон обсудили множество аспектов данного взаимодействия. В том числе состоялось подписание дорожной карты на текущий год. Теперь РЭО и Финуниверситет приступят к совместной разработке программы магистратуры по подготовке кадрового резерва для работы в области ответственного инвестирования. Этот шаг был необходим для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране, информирует 56orb.ru.
В перечне запланированных мероприятий — разработка программы магистерского обучения с присвоением квалификации в сфере ответственного инвестирования, а также программы дополнительного профобразования (ДПО) в области мировой циркулярной экономики и ответственного инвестирования.
По словам ректора Финансового университета Станислава Прокофьева, крайне важной задачей сегодня является формирование и последующая модернизация экономики замкнутого цикла. Для этого России требуются не только материальные ресурсы, но и интеллектуальный резерв. В настоящее время специалисты Финуниверситета уделяют большое внимание методам достижения национальных целей развития и ответственного ведения предпринимательской деятельности. Например, Финансовый университет стал участником процесса создания нового инструмента реализации целей в сфере устойчивого развития — ЭКГ-рейтинга, который помогает осуществлению деятельности в соответствии с национальными приоритетами и ценностями. «Убежден, что подписанный сегодня документ станет мощным драйвером для активного развития новых совместных идей по формированию единой научно-образовательной среды, а также разработки и реализации инновационных программ подготовки высококвалифицированных кадров для национальной экономики», — резюмировал ректор университета.
При участии вуза в РЭО в течение года планируют создать «Паспорт специалиста по устойчивому развитию» и «Паспорт специалиста по ответственному инвестированию».
Согласно заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, в рамках дорожной карты стороны оценят перспективу прохождения практики в РЭО для студентов Финансового университета и их участия в Молодежном дне Российского экологического форума (РЭФ).
По завершении небольшой экскурсии по территории вуза Денис Буцаев выступил с лекцией перед учащимися университета и побеседовал с ними.