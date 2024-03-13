Гендиректор РЭО и ректор Финуниверситета подписали дорожную карту подготовки кадров

По словам ректора Финансового университета Станислава Прокофьева, крайне важной задачей сегодня является формирование и последующая модернизация экономики замкнутого цикла. Для этого России требуются не только материальные ресурсы, но и интеллектуальный резерв. В настоящее время специалисты Финуниверситета уделяют большое внимание методам достижения национальных целей развития и ответственного ведения предпринимательской деятельности. Например, Финансовый университет стал участником процесса создания нового инструмента реализации целей в сфере устойчивого развития — ЭКГ-рейтинга, который помогает осуществлению деятельности в соответствии с национальными приоритетами и ценностями. «Убежден, что подписанный сегодня документ станет мощным драйвером для активного развития новых совместных идей по формированию единой научно-образовательной среды, а также разработки и реализации инновационных программ подготовки высококвалифицированных кадров для национальной экономики», — резюмировал ректор университета.