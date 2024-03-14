На Дону могут расширить сферы использования регионального материнского капитала

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Председатель комитета донского парламента по социальной политике Елена Елисеева напомнила, что 2024 год объявлен президентом России — Годом семьи. Поэтому в донском парламенте уже приступили к работе над совершенствованием законодательства в этой сфере.
— Совсем недавно были внесены изменения, расширяющие меры поддержки для семей, воспитывающих особенных детей. Сейчас мы рассматриваем возможность расширения направления использования средств регионального материнского капитала. В частности, обсуждается идея предоставить возможность использовать эти средства на оплату образовательных услуг не только в организациях, которые имеют государственную аккредитацию, но и в частных. Также есть потребность в направлении средств регионального материнского капитала и на лечение детей в области стоматологии и офтальмологии, — пояснила Елена Елисеева.
Председатель комитета добавила, что озвученные меры поддержки предлагают самим многодетных семьям, которые лучше осознают свою потребность. Похожая ситуация сложилась в конце прошлого года, когда депутаты донского парламента приняли поправки, позволяющие использовать средства регионального материнского капитала для покупки всего необходимого к новому учебному году. Теперь эти средства можно потратить на приобретение учебных материалов и для дополнительного образования детей.
— Для нас главное предложить семьям с детьми те меры поддержки, которые помогут не только финансово их поддержать, но и сделают их жизнь легче. И нас радует тот факт, что динамика по рождению третьих детей в Ростовской области в последние годы остается только положительной, ведь многодетная семья — это часть традиций донского края, — подчеркнула Елена Елисеева.
Напомним, что в настоящее время одной из наиболее весомых мер социальной поддержки многодетных семей является региональный материнский капитал. Его размер с 1 января 2024 года составляет 144 212 рублей. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, на лечение ребенка, на приобретение средств и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, а также на приобретение автотранспортного средства, на компенсацию расходов, связанных с газификацией, подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.