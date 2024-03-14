На Дону могут расширить сферы использования регионального материнского капитала

Напомним, что в настоящее время одной из наиболее весомых мер социальной поддержки многодетных семей является региональный материнский капитал. Его размер с 1 января 2024 года составляет 144 212 рублей. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, на лечение ребенка, на приобретение средств и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, а также на приобретение автотранспортного средства, на компенсацию расходов, связанных с газификацией, подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.