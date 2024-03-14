Офтальмолог Захарова рассказала, как снизить нагрузку на глаза от гаджетов

Офтальмолог Наталья Захарова поделилась рекомендациями о том, как уменьшить нагрузку на глаза от использования гаджетов. По ее словам, длительное пребывание перед экранами может привести к проблемам со здоровьем, таким как нарушение сна, проблемы со зрением, ухудшение психоэмоционального состояния.