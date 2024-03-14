Офтальмолог Захарова рассказала, как снизить нагрузку на глаза от гаджетов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 12:49
Она также отметила, что использование гаджетов перед сном может затруднить засыпание и снизить качество сна. Вместо этого, она советует проводить спокойные вечерние ритуалы, такие как чтение книги на бумаге, расслабляющая ванна или медитация, пишут «Известия».
Чтобы снизить нагрузку на глаза, Захарова рекомендует придерживаться правил 20-20-20. Это означает, что каждые 20 минут работы за экраном следует делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 6 метров. Это поможет расслабить мышцы глаз и уменьшить утомляемость.
Она также подчеркнула важность регулирования освещения, чтобы избежать слишком яркого света. Рекомендуется использовать рассеянное освещение и настроить яркость экрана в соответствии с уровнем освещенности в комнате.
Захарова отметила, что для облегчения симптомов сухости глаз и дискомфорта можно использовать увлажняющие капли без консервантов.
Она также напомнила о важности правильной позы при работе с гаджетами. Экран должен находиться на уровне глаз или немного ниже, на расстоянии около 50-75 см от глаз. Это поможет уменьшить нагрузку на шейные мышцы и уменьшить риск развития зрительной утомляемости.
И наконец, Захарова посоветовала регулярно выполнять гимнастику для глаз, которая способствует улучшению кровообращения и снижению напряжения. Например, медленные круговые вращения глаз, зажмуривание и расслабление, фокусировка взгляда на различных объектах на разном расстоянии. Гимнастику следует выполнять каждый день в течение минимум пяти минут после длительной работы за компьютером.