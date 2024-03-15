ЕР дополнит народную программу поручениями из президентского послания

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
По словам Медведева, партия выступит с инициативами по реализации новых национальных проектов, таких как «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». «Единая Россия» планирует активно работать над ключевыми программами развития страны, передает mkset.ru.
Дмитрий Медведев поручил ответственным за социальные блоки народной программы предложить решения, касающиеся реализации указа по поддержке многодетных семей. Также партия будет взаимодействовать с министерствами по вопросам создания платформы помощи гражданам в поддержании их здоровья на протяжении всей жизни. В сотрудничестве с Минтрудом России ЕР готовит инициативы по улучшению модели оплаты труда в бюджетных учреждениях. Эти изменения планируется внедрить в пилотном режиме в некоторых регионах. Кроме того, раздел народной программы ЕР «Хорошая работа — достаток в доме» будет синхронизирован с нацпроектом «Кадры».
Одним из ключевых направлений работы «Единой России» станет участие в обновлении налоговой системы.
Также планируется обновление всех разделов народной программы «Единая Россия». Например, программа капитального ремонта школ, которая уже позволила отремонтировать свыше четырех тысяч зданий, будет продлена и расширена на детские сады, колледжи и общежития вузов.
Разработка нацпроекта «Семья» будет осуществляться совместно с правительством. Планируется создание комплексной программы по охране материнства и сбережению детского здоровья.
В следующем году по поручению Владимира Путина начнет работу государственная программа «Земский работник культуры». Партия предлагает использовать опыт регионов, в которых уже действуют подобные программы. Планируется, что в новых регионах подобные программы и нацпроекты будут внедрять по гибкой системе.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что почти по всем блокам народной программы поступили предложения. Было разработано более 100 новых показателей, и партия в сотрудничестве с правительством и фракцией в Госдуме готовит необходимые изменения в законодательстве для оперативной реализации решений президента, сообщается на сайте партии ER.RU.