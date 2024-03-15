ЕР дополнит народную программу поручениями из президентского послания

Дмитрий Медведев поручил ответственным за социальные блоки народной программы предложить решения, касающиеся реализации указа по поддержке многодетных семей. Также партия будет взаимодействовать с министерствами по вопросам создания платформы помощи гражданам в поддержании их здоровья на протяжении всей жизни. В сотрудничестве с Минтрудом России ЕР готовит инициативы по улучшению модели оплаты труда в бюджетных учреждениях. Эти изменения планируется внедрить в пилотном режиме в некоторых регионах. Кроме того, раздел народной программы ЕР «Хорошая работа — достаток в доме» будет синхронизирован с нацпроектом «Кадры».