Юрист рассказал, смогут ли ростовчане без медбразования оказывать медпомощь

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Собеседник разъясняет, что законопроект, позволяющий иным лицам, помимо медработников, оказывать медицинскую помощь, был внесен к обсуждению еще в июне 2023 года.
В феврале 2024 он прошел первое чтение. Срок для внесения поправок установлен до 21 марта 2024 года.
Появление этого закона, с точки зрения депутатов, позволит допустить к вопросам медицинской реабилитации ряд профильных специалистов.
«Как юрист могу отметить, что в нашем законодательстве уже содержится информация, которая четко определяет, кто может осуществлять медицинскую деятельность. Это те лица, которые получили медицинское или иное образование в российских образовательных организациях и прошли аккредитацию специалиста. То есть „иные“ лица у нас законодательно закреплены, и требования к ним уже установлены. Что изменится с введением нового закона, пока сказать сложно», — отмечает Антон Габович.
Юрист добавляет, что поправки в законопроект еще будут вноситься.
Ранее, со ссылкой на слова врачей, RostovGazeta сообщала, что появление нового закона позволит развивать восстановительную медицину.