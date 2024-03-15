Юрист рассказал, смогут ли ростовчане без медбразования оказывать медпомощь

«Как юрист могу отметить, что в нашем законодательстве уже содержится информация, которая четко определяет, кто может осуществлять медицинскую деятельность. Это те лица, которые получили медицинское или иное образование в российских образовательных организациях и прошли аккредитацию специалиста. То есть „иные“ лица у нас законодательно закреплены, и требования к ним уже установлены. Что изменится с введением нового закона, пока сказать сложно», — отмечает Антон Габович.