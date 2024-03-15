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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Юрист рассказал, смогут ли ростовчане без медбразования оказывать медицинскую помощь

Юрист рассказал, смогут ли ростовчане без медбразования оказывать медпомощь

15 марта 2024, 09:36
Фото: 1MI
Юрист рассказал, смогут ли ростовчане без медбразования оказывать медицинскую помощь
Законопроект, разрешающий оказывать медицинскую помощь специалистам без медицинского образования, в том числе и в Ростове, был принят в первом чтении, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник разъясняет, что законопроект, позволяющий иным лицам, помимо медработников, оказывать медицинскую помощь, был внесен к обсуждению еще в июне 2023 года.

В феврале 2024 он прошел первое чтение. Срок для внесения поправок установлен до 21 марта 2024 года.

Появление этого закона, с точки зрения депутатов, позволит допустить к вопросам медицинской реабилитации ряд профильных специалистов.

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«Как юрист могу отметить, что в нашем законодательстве уже содержится информация, которая четко определяет, кто может осуществлять медицинскую деятельность. Это те лица, которые получили медицинское или иное образование в российских образовательных организациях и прошли аккредитацию специалиста. То есть „иные“ лица у нас законодательно закреплены, и требования к ним уже установлены. Что изменится с введением нового закона, пока сказать сложно», — отмечает Антон Габович.

Юрист добавляет, что поправки в законопроект еще будут вноситься.

Ранее, со ссылкой на слова врачей, RostovGazeta сообщала, что появление нового закона позволит развивать восстановительную медицину.

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