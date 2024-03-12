Специалистов без медобразования допустят к реабилитации в Ростове

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По словам медиков, для того, чтобы работать в учреждениях здравоохранения Ростова, необходимо получить базовое медицинское образование и аккредитацию. Только после этого можно трудиться специалистом первичного звена.
Но для того, чтобы получить специалитет, необходимо закончить ординатуру. Такая дополнительная подготовка предусмотрена после шести лет обучения.
«А если этих документов у специалиста нет, то он не может попасть в федеральный регистр медработников. Соответственно, медучреждение не сможет принять такого человека на работу и платить ему зарплату», — разъясняет врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Собеседник добавляет, что существует много специалистов восстановительной медицины, которых не готовят медицинские вузы. Такие люди проходили обучение на факультетах психологии, физического воспитания, например, в педагогических вузах.
«То есть, фактически это люди с таким же уровнем подготовки, но без медицинского образования», — уточняет доктор.
Новый законопроект, по словам врачей, призван привлечь таких специалистов в учреждения здравоохранения Ростова.
«Безусловно, они не будут хирургами или детскими врачами, а будут теми же самыми специалистами, на которых учились. Например, психологами, но не психиатрами. Или логопедами, физиотерапевтами», — уточняет доктор.
Такой подход, по мнению докторов, окажет существенное влияние на развитие восстановительной медицины. Ведь нередко медицинская реабилитация является одним из действующих и главных методов лечения. Это очень важно и для участников СВО, и для пациентов после перенесенных инсультов и инфарктов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове.