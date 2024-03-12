rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Врач рассказал, как специалистов без медобразования допустят к реабилитации в Ростове

Специалистов без медобразования допустят к реабилитации в Ростове

12 марта 2024, 08:33
Фото: 1MI
Врач рассказал, как специалистов без медобразования допустят к реабилитации в Ростове
Законопроект, наделяющий специалистов без медицинского образования равными правами с медиками, позволит развивать восстановительную и реабилитационную медицину, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник Ростова.

По словам медиков, для того, чтобы работать в учреждениях здравоохранения Ростова, необходимо получить базовое медицинское образование и аккредитацию. Только после этого можно трудиться специалистом первичного звена.

Но для того, чтобы получить специалитет, необходимо закончить ординатуру. Такая дополнительная подготовка предусмотрена после шести лет обучения.

«А если этих документов у специалиста нет, то он не может попасть в федеральный регистр медработников. Соответственно, медучреждение не сможет принять такого человека на работу и платить ему зарплату», — разъясняет врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Собеседник добавляет, что существует много специалистов восстановительной медицины, которых не готовят медицинские вузы. Такие люди проходили обучение на факультетах психологии, физического воспитания, например, в педагогических вузах.

«То есть, фактически это люди с таким же уровнем подготовки, но без медицинского образования», — уточняет доктор.

В Ростовской области собираются создать центр комплексной реабилитации участников СВО
Узнать подробнее
Новый законопроект, по словам врачей, призван привлечь таких специалистов в учреждения здравоохранения Ростова.Новый законопроект, по словам врачей, призван привлечь таких специалистов в учреждения здравоохранения Ростова.
Новый законопроект, по словам врачей, призван привлечь таких специалистов в учреждения здравоохранения Ростова.
Фото: 1MI

Новый законопроект, по словам врачей, призван привлечь таких специалистов в учреждения здравоохранения Ростова.

«Безусловно, они не будут хирургами или детскими врачами, а будут теми же самыми специалистами, на которых учились. Например, психологами, но не психиатрами. Или логопедами, физиотерапевтами», — уточняет доктор.

Такой подход, по мнению докторов, окажет существенное влияние на развитие восстановительной медицины. Ведь нередко медицинская реабилитация является одним из действующих и главных методов лечения. Это очень важно и для участников СВО, и для пациентов после перенесенных инсультов и инфарктов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове.

Людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
Фонд «Защитники Отечества» на Сахалине помог с реабилитацией более 700 бойцам СВОМедицина и IT: реабилитация легких с использованием технологии виртуальной реальностиВ Ростове предложили создать систему реабилитации раненых в СВО в соседних регионах
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Врачи#Психология#Медицина#Качество жизни#Ростов#Законопроект#Специалисты#Реабилитация#Медобразование#Учреждения здравоохранения#Физическое воспитание#Физиотерапия#Медицинская реабилитация
Подпишитесь
Власти Ростова объявили десятки аукционов на ремонт дорог
Сегодня, 08:55
Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове
Сегодня, 08:52
Донские крупы в шоурумах Дубая: как господдержка помогает развивать экспортный бизнес
Сегодня, 08:05
Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове
Сегодня, 08:52
Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской
Сегодня, 08:58