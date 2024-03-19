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«Центр-инвест» запустил онлайн-акселератор по продаже импортных товаров

«Центр-инвест» запустил онлайн-акселератор по продаже импортных товаров

19 марта 2024, 12:11
Фото: freepik.com/racool-studio
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Банк «Центр-инвест» открыл бесплатный онлайн-акселератор по реализации зарубежных товаров.

Акселератор запустили с 18 марта, а для участия необходимо заполнить заявку на специальном сайте. Для начинающих бизнесменов и людей с опытом обучение станет ключевым моментом для развития. Эксперты представят современные методы поиска иностранных партнеров и поставщиков, а также расскажут об особенностях параллельного импорта и попадания на новые рынки сбыта.

Учебные мероприятия будут проводиться в формате онлайн-конференций, предоставляющие возможность общения с экспертами в режиме реального времени. По завершении курса выдадут диплом и ценные бонусы от спонсора — акселератора банка «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» организует подобные программы по шести направлениям: для бизнесменов с различным опытом, для самозанятых, преподавателей, представители маркетплейсов, учащихся инженерных специальностей ДГТУ и участников внешнеэкономической деятельности.

Благодаря участию в программе, у предпринимателей выручка становится больше в среднем на 20%. Курсы уже прошли свыше 8,2 тысячи граждан.

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