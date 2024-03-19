«Центр-инвест» запустил онлайн-акселератор по продаже импортных товаров

Акселератор запустили с 18 марта, а для участия необходимо заполнить заявку на специальном сайте. Для начинающих бизнесменов и людей с опытом обучение станет ключевым моментом для развития. Эксперты представят современные методы поиска иностранных партнеров и поставщиков, а также расскажут об особенностях параллельного импорта и попадания на новые рынки сбыта.