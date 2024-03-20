Александр Ищенко: Республика Якутия для Ростовской области — очень интересный регион

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Для донского края это совершенно новое измерение.
Соглашение было подписано на старте нового судьбоносного этапа в жизни нашей страны, сразу после выборов Президента Российской Федерации, которые подтвердили высочайшую степень вовлеченности населения в выбранный курс, где основой становится единство. И в этой связи, межпарламентское сотрудничество между разными на первый взгляд и не близко расположенными друг от друга субъектами Российской Федерации, является еще одним подтверждением нашей общей сплоченности и консолидации.
Подписали соглашение председатель донского парламента Александр Ищенко и председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Якутия Алексей Еремеев.
По мнению спикера Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, республика Якутия для Ростовской области — это очень интересный регион.
— Обычно, когда мы себя сравниваем с другими субъектами федерации, Ростовская область смотрит с серьезных позиций. Крупный регион на европейской части территории России, разветвленная сеть больниц, школ, поликлиник, территориальная протяженность и огромная дорожная сеть. И когда мы оцениваем потенциал Республики Якутия, мы видим, что, сравнения приобретают уже совершенно другой характер. Поэтому для нас очень интересно, как работают парламентарии Республики Саха. Ну представьте, у них на территории республики три часовых пояса. Таких стран в мире не много. Поэтому огромная территория республики Якутия предполагает наличие более многообразного инструментария к решению социальных проблем. Для нас это очень интересно, — пояснил председатель донского парламента.
Александр Ищенко добавил, что в Якутии исключительно интересное законодательство в сфере социальной поддержки и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку отопительный сезон там длится 9 месяцев.
— Понятно, у нас совершенно другая ситуация, но проблемы схожие. И мы полагаем, что вот это взаимодействие между парламентариями Республики Якутия и Ростовской области позволит нам получить дополнительный опыт в решении наиболее сложных, актуальных проблем, которые составляют повестку крупных субъектов федерации. Уверен, что мы получим позитивный результат, — отметил Александр Ищенко.
Спикер донского парламента пояснил, что межпарламентское соглашение не ограничится обменом опытом по таким направлениям как меры поддержки семей с детьми, адресная социальная помощь, развитие систем здравоохранения, образования, или модернизация жилищно-коммунальной сферы и транспортного сообщения. Оно затронет и региональное развитие, расширит экономические и культурные связи между регионами и поможет вырабатывать единые, наиболее эффективные подходы в региональном воплощении задач, поставленных в послании Президента России и Федеральному Собранию.
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев также почеркнул важность подписанного соглашения.
— У нас очень хорошие давние традиционные связи в сельскохозяйственной отрасли, по поставке сельскохозяйственной техники и в области образования. Хорошие налаженные связи в проведении специальной военной операции, где Ростовская область выступает как опорный пункт для всех субъектов российской операции. Ну, а в области межпарламентского законоустроительства, конечно же, регионы разные. Вы южный регион, мы северный, особенности разные, но тем не менее у нас и много общего, потому что у субъектов федерации есть свои полномочия, по которым мы стараемся их ответственно выполнять. У нас есть общие проблемы и общие задачи, для решения которых нам нужно объединяться и реализовывать все составляющие по федеральным инициативам.