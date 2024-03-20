Александр Ищенко: Республика Якутия для Ростовской области — очень интересный регион

— У нас очень хорошие давние традиционные связи в сельскохозяйственной отрасли, по поставке сельскохозяйственной техники и в области образования. Хорошие налаженные связи в проведении специальной военной операции, где Ростовская область выступает как опорный пункт для всех субъектов российской операции. Ну, а в области межпарламентского законоустроительства, конечно же, регионы разные. Вы южный регион, мы северный, особенности разные, но тем не менее у нас и много общего, потому что у субъектов федерации есть свои полномочия, по которым мы стараемся их ответственно выполнять. У нас есть общие проблемы и общие задачи, для решения которых нам нужно объединяться и реализовывать все составляющие по федеральным инициативам.