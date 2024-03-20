Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2

Социально-демографический портрет пользователей каршеринга выглядит следующим образом: 54% клиентов составляют мужчины, 46% — женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, далее следует группа от 35 до 44 лет. В обеих преобладают мужчины. В возрастной группе 18-24 лет доли распределились почти поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 8% против 6%. И только в группе людей от 45 до 55 лет женщины преобладают: 9% против 8% мужчин. Женщины после 55 лет также больше пользуются каршерингом, чем мужчины: 3% женщин против 2% мужчин. Так как группа людей младше 18 лет ограничена в пользовании сервисом аренды автомобилей, общее количество несовершеннолетних потребителей составило меньше 1%.