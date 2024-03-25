«Окна тряслись, собаки визжали»: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Все беспилотники, пытавшиеся атаковать регион, были перехвачены. Власти и Минобороны не раскрывали конкретные города, которые могли подвергнуться атаке. Однако известно, что в ту же ночь пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске. При этом официальных комментариев, о том, что причиной пожара на ГРЭС стал беспилотник, не поступало.
Жители Ростовской области так описали свои эмоции от взрывов после атаки БПЛА:
«В три утра уже четыре раза грохнуло с периодичностью 3-5 минут»,
«Мы живём в пяти километрах от ГРЭС. Пять взрывов было. В округе все люди ночью подскочили, окна тряслись, собаки визжали»,
«Звук летящих БПЛА и работа ПВО отчетливо была слышна с 02.30 ночи на протяжении часа».
Губернатор Василий Голубев, комментируя пожар в Новочеркасске, заявил, что его причины уточняются, официально не подтвердив атаку БПЛА на ГРЭС.