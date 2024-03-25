rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

«Окна тряслись, собаки визжали»: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

«Окна тряслись, собаки визжали»: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

25 марта 2024, 05:56
Фото: 1MI
«Окна тряслись, собаки визжали»: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА
11 беспилотников самолетного типа атаковали Ростовскую область этой ночью, рассказали в министерстве обороны.

Все беспилотники, пытавшиеся атаковать регион, были перехвачены. Власти и Минобороны не раскрывали конкретные города, которые могли подвергнуться атаке. Однако известно, что в ту же ночь пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске. При этом официальных комментариев, о том, что причиной пожара на ГРЭС стал беспилотник, не поступало.

Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 марта
Узнать подробнее

Жители Ростовской области так описали свои эмоции от взрывов после атаки БПЛА:

«В три утра уже четыре раза грохнуло с периодичностью 3-5 минут»,

«Мы живём в пяти километрах от ГРЭС. Пять взрывов было. В округе все люди ночью подскочили, окна тряслись, собаки визжали»,

«Звук летящих БПЛА и работа ПВО отчетливо была слышна с 02.30 ночи на протяжении часа».

Губернатор Василий Голубев, комментируя пожар в Новочеркасске, заявил, что его причины уточняются, официально не подтвердив атаку БПЛА на ГРЭС.

Читайте также:
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 мартаНад Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотниковВ Минобороны сообщили о попытке теракта на территории Ростовской области
#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Теракт#Соцсети#Пожар в Ростовской области#Новочеркасская ГРЭС#Минобороны России#Происшествия
Подпишитесь
Над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников
Сегодня, 04:38
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 марта
Сегодня, 02:50
«У нас богатый опыт»: житель Ростова предложил обыски и задержания под заказ
Вчера, 17:12
В Ростовской области жители умирают вдвое чаще, чем рождаются
Вчера, 12:40
Десять младенцев умерли в Ростовской области
Вчера, 16:17
Рыба времен динозавров: куда подевался донской осетр
Сегодня, 05:53
"