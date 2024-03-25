«Окна тряслись, собаки визжали»: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

Все беспилотники, пытавшиеся атаковать регион, были перехвачены. Власти и Минобороны не раскрывали конкретные города, которые могли подвергнуться атаке. Однако известно, что в ту же ночь пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске. При этом официальных комментариев, о том, что причиной пожара на ГРЭС стал беспилотник, не поступало.