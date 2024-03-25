В Минобороны сообщили о попытке теракта на территории Ростовской области

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Попытка террористической атаки киевского режима произошла в ночь на 25 марта. Дежурные средства ПВО сбили над Ростовской областью сразу 11 беспилотников. Уточняется, что они относились к самолетному типу БПЛА.
В министерстве обороны произошедшее назвали террористической атакой, которую удалось пресечь благодаря оперативной работе ПВО.
Над какими именно городами Ростовской области были сбиты беспилотники, не уточняется.
Напомним, сегодня ночью также произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.