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11 беспилотников пытались атаковать Ростовскую область 25 марта

В Минобороны сообщили о попытке теракта на территории Ростовской области

25 марта 2024, 04:49
Фото: wikipedia.org
11 беспилотников пытались атаковать Ростовскую область 25 марта
11 беспилотников пытались атаковать Ростовскую область 25 марта, сообщили в Минобороны.

Попытка террористической атаки киевского режима произошла в ночь на 25 марта. Дежурные средства ПВО сбили над Ростовской областью сразу 11 беспилотников. Уточняется, что они относились к самолетному типу БПЛА.

В министерстве обороны произошедшее назвали террористической атакой, которую удалось пресечь благодаря оперативной работе ПВО.

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Над какими именно городами Ростовской области были сбиты беспилотники, не уточняется.

Напомним, сегодня ночью также произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

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