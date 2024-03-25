Участники Всемирного фестиваля молодежи соболезнуют жертвам теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Представители молодежного форума отметили, что в такие тяжелые времена весь мир скорбит вместе с Россией. Участники Фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов отправляют письма и сообщения со словами поддержки. Молодежь со всего мира соболезнует жертвам ужасного теракта.
Также юноши и девушки из разных стран мира запустили акцию #prayforrussia в знак солидарности с российским народом. Посмотреть публикации с этим хэштегом можно во всех социальных сетях.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области сопереживали трагедии в Подмосковье.