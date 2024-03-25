Участники Всемирного фестиваля молодежи соболезнуют жертвам теракта в «Крокусе»

Представители молодежного форума отметили, что в такие тяжелые времена весь мир скорбит вместе с Россией. Участники Фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов отправляют письма и сообщения со словами поддержки. Молодежь со всего мира соболезнует жертвам ужасного теракта.