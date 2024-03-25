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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Разборы завалов в подмосковном «Крокус сити холле»

Участники Всемирного фестиваля молодежи соболезнуют жертвам теракта в «Крокусе»

25 марта 2024, 10:03
Фото: МЧС России
Разборы завалов в подмосковном «Крокус сити холле»
Молодежь со всего мира приносит соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус сити холле», сообщает пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи.

Представители молодежного форума отметили, что в такие тяжелые времена весь мир скорбит вместе с Россией. Участники Фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов отправляют письма и сообщения со словами поддержки. Молодежь со всего мира соболезнует жертвам ужасного теракта.

Ростовчане могут пожертвовать деньги пострадавшим в теракте в «Крокусе»
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Также юноши и девушки из разных стран мира запустили акцию #prayforrussia в знак солидарности с российским народом. Посмотреть публикации с этим хэштегом можно во всех социальных сетях.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области сопереживали трагедии в Подмосковье.

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