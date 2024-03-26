Основатели урологической школы: как ростовские врачи стали лучшими в стране

Меня, как молодого доктора, пытавшегося писать научные статьи, Вадим Иванович тоже критиковал, но очень доброжелательно. Я чувствовал, что ко мне он относился с симпатией. Помню, как-то принес в редакцию журнала «Вестник Гиппократа» свою статью, которая называлась «Наш опыт лечения хронического простатита». Вадим Иванович внимательно прочитал статью, на минуту задумался, а затем мне сказал: «Георгий Минасович, я с удовольствием читаю ваши рассказы и байки, которые публикуются в рубрике „Вот, помню, был случай…“ газеты „Вечерний Ростов“. Вы, как говорят, легко пишете. Приятно читать. Ваши научные статьи должны так же легко читаться. А я сейчас, читая вашу работу, чуть „мозги себе не сломал“. Любую научную работу надо писать так, словно это увлекательный рассказ».