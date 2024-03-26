Основатели урологической школы: как ростовские врачи стали лучшими в стране

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Вопросами лечения урологических заболеваний занимались с давних времен. В том числе такие болезни лечили и ростовские земские врачи, хирурги.
Интересно, что еще во времена Гиппократа, который считается отцом медицинской науки, то есть еще в античные времена, существовали специальные люди, которых называли «камнесеками» и которые могли удалять камни из мочевого пузыря.
И все-таки, если так можно сказать, самостоятельным разделом медицины урология стала относительно недавно. В начале двадцатого века в Париже была создана Международная ассоциация урологов, прошел первый Международный конгресс урологов.
Но и в России в это же время урология выделяется в самостоятельную науку. В двадцатые годы, при советской власти, появляется постановление правительства об открытии кафедр урологии в ведущих медицинских вузах страны, учреждается журнал «Урология».
В те же годы в Ростове уникальные для тех времен урологические операции проводили выдающиеся профессора-хирурги Николай Алексеевич Богораз и Николай Иванович Напалков.
И все же основоположниками урологической школы на Дону можно смело назвать именно профессоров Вадима Ивановича Русакова и Виктора Васильевича Красулина. У этих людей мне довелось учиться и посчастливилось общаться с ними.
Вадим Иванович Русаков (1926−2015) был яркой и разносторонне развитой личностью.
Он был не только выдающимся ученым, но и талантливым писателем. В автобиографическом очерке он написал следующее:
«Родился я поздним морозным вечером 16 декабря 1926 года в маленьком селе Калачеве в 12 километрах от областного города Иваново (в 200 километрах северо-восточнее Москвы). В этом сказочно красивом уголке России и прошли первые три года моей жизни. Село расположено на изгибе широкой долины, сплошь заросшей кустарником, высокой травой и лесом. По широкому и плоскому дну долины тихо катит свои ключевые воды узенькая извилистая речка Молохта. На другой стороне долины напротив села − больница, ветеринарная лечебница, магазин и клуб с библиотекой». (Автобиографический очерк В. И. Русакова, написанный по просьбе урологической клиники Варшавской медицинской академии для музея)
Как я уже писал, Вадим Иванович Русаков был неординарной личностью. В перестроечные годы, когда я учился в медицинском институте, у нас при научной библиотеке был организован литературный кружок. Этот кружок с большим удовольствием посещали я и… Вадим Иванович Русаков. Он был автором не только всемирно известных монографий, но и художественных книг, рассказов и повестей. Наиболее популярны были его книги «Из жизни хирурга» и «Мне было страшно».
А рассказ Вадима Ивановича о том, как он оперировал свою маму, тронул меня до глубины души. Надо сказать, что профессор Русаков с почтением относился к своим родителям и учителям. Он с большим уважением рассказывал о профессоре Григории Сергеевиче Ивахненко, своем учителе: «Ивахненко был удивительно обаятельным человеком. Для меня он стал образцом настоящего ученого и хирурга. Нам, студентам, молодым докторам, профессор Ивахненко говорил: „У хирурга должно быть сердца льва, а руки женщины…“ Эти слова своего учителя я запомнил на всю жизнь».
Надо также сказать, что у Вадима Ивановича Русакова был непростой, я бы даже сказал, бескомпромиссный характер. Он мог жестко спорить с руководителями института, здравоохранения, с коллегами, отстаивая свою точку зрения. Но при этом мог выслушать и другую, альтернативную, точку зрения.
По крайней мере, мне он всегда разрешал высказывать свое мнение. Помню, как-то в редакции журнала «Вестник Гиппократа», редактором которого был профессор Русаков, у меня возник с ним спор. Вадим Иванович сказал мне, что самое страшное в этой жизни и науке − это середняки.
Я позволил себе не согласиться с Вадимом Ивановичем. И сказал, что считаю, что наше общество держится именно на «середняках». Конечно, прогрессивные идеи могут продвигать только талантливые и одаренные люди. Но не могут все быть талантливыми и выдающимися учеными. Профессор же Русаков считал, что «середняк» в науке − это беда.
Меня, как молодого доктора, пытавшегося писать научные статьи, Вадим Иванович тоже критиковал, но очень доброжелательно. Я чувствовал, что ко мне он относился с симпатией. Помню, как-то принес в редакцию журнала «Вестник Гиппократа» свою статью, которая называлась «Наш опыт лечения хронического простатита». Вадим Иванович внимательно прочитал статью, на минуту задумался, а затем мне сказал: «Георгий Минасович, я с удовольствием читаю ваши рассказы и байки, которые публикуются в рубрике „Вот, помню, был случай…“ газеты „Вечерний Ростов“. Вы, как говорят, легко пишете. Приятно читать. Ваши научные статьи должны так же легко читаться. А я сейчас, читая вашу работу, чуть „мозги себе не сломал“. Любую научную работу надо писать так, словно это увлекательный рассказ».
Вадим Иванович Русаков не только заведовал кафедрой факультетской хирургии, но и был автором сотен научных работ, многих монографий. Он издал фундаментальное трехтомное руководство «Основы частной хирургии». И как я уже упоминал, был талантливым писателем, прекрасным рассказчиком.
Знаете, чем еще мне запомнился Вадим Иванович Русаков? А тем, что он умел радоваться подаркам, как ребенок. Помню, как на 70-летие профессору Русакову члены Ассоциации урологов Дона и лично заведующий кафедрой урологии Ростовского медицинского университета, профессор Михаил Иосифович Коган, подарили Вадиму Ивановичу мобильный телефон. Хочу напомнить, что в девяностые годы мобильные телефоны были только у новых русских.
Как искренне радовался этому подарку Вадим Иванович! Как было радостно, что нам удалось сделать приятное этому незаурядному человеку и ученому.
А еще я с ностальгией вспоминаю о том, как Вадим Иванович Русаков пришел на презентацию книги моего отца, заслуженного врача России Минаса Георгиевича Багдыкова «Нахичеванские портреты», которая проходила в библиотеке мединститута в 1991 году. Русаков выступил на презентации. Он говорил много добрых слов об этой книге.
Но больше всего меня тронули воспоминания Русакова о тетушке моего отца, Софье Минасовне Багдыковой-Карташовой. Она была акушером-гинекологом. Всю жизнь проработала в роддоме № 2 в Нахичевани. Вадим Иванович вспомнил о том, как рожала его жена в Егорлыке. Роды шли с осложнениями. Русаков позвонил Софье Минасовне и попросил помочь. Они сели в такси и поехали в Егорлык. Машина мчалась с огромной скоростью. Тогда Софья Минасовна сказала водителю: «Дорогой мой, не надо так быстро гнать. Там рискуют жизнью двое, нас в машине трое. Если мы разобьемся, то в итоге погибнут все».
Вадим Иванович Русаков прожил интересную, насыщенную событиями жизнь. Но больше всего в жизни он любил и ценил науку.
«Наука − это святой храм, − говорил он, − и здесь на базе чести и совести все должно быть подчинено народу и Отечеству».
Именно так, служа Науке и Отечеству, прожил свою яркую жизнь профессор Вадим Иванович Русаков.
Профессор Виктор Васильевич Красулин (1932−2024) был одним из лучших и ведущих урологов СССР последней четверти двадцатого века. Кстати, он тридцать лет бессменно руководил кафедрой урологии Ростовского государственного медицинского института, затем работал на этой же кафедре как профессор.
Мне посчастливилось учиться у профессора Красулина. Могу сказать, что это был интеллигентный и обаятельный человек, доступный к общению, эрудированный и добрый.
Не к каждому профессору можно подойти с каким-то вопросом. Вначале надо что-то согласовать с помощниками, секретарем и так далее. Виктор Васильевич мне запомнился именно своей доступностью и доброжелательностью. А ведь к нему приезжали на консультации сотни пациентов со всего Советского Союза.
И еще. Мне посчастливилось начинать свою медицинскую деятельность с нефро-урологического центра медико-санитарной части завода «Ростсельмаш». Одним из создателей этого центра был именно профессор Красулин.
Я уже сам работаю немало лет в медицине. И могу сказать, что Виктор Васильевич создал тогда лучший урологический центр не только в Ростове, но и в Советском Союзе. Настолько там было все разумно и отлажено, прекрасно работали все отделения, что, с моей точки зрения, сегодня современным урологам не помешало бы перенять этот «сельмашевский» опыт.
Кстати, было время, когда именно в нефро-урологическом центре медсанчасти завода «Ростсельмаш» располагалась кафедра урологии, основоположником и руководителем которой был Виктор Васильевич Красулин.
Виктор Васильевич прожил долгую, яркую, интересную, достойную и творчески насыщенную жизнь.
Я уже не раз писал, что в жизни важна преемственность. Без нее все теряет смысл. Без исторической памяти, без прошлого нет будущего. Без доброй памяти об ушедших выдающихся людях не вырастить достойную смену. А потому уверен, что в Ростове, в новых микрорайонах, должны появиться улицы, названные в честь выдающихся донских профессоров Русакова и Красулина. Ведь именно эти люди не только спасли тысячи жизней, но и стояли у истоков урологической школы Дона, прославив наш край на весь мир!
Георгий Багдыков