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Основатели урологической школы: как ростовские врачи стали лучшими в стране

Основатели урологической школы: как ростовские врачи стали лучшими в стране

26 марта 2024, 17:20
Фото: Изображение Midjourney
Основатели урологической школы: как ростовские врачи стали лучшими в стране

Краевед Багдыков рассказал, когда в Ростове появились урологи

Ростовская урологическая школа сегодня известна далеко за пределами нашей страны. В городе есть немало центров, в которых выполняются операции самой разной сложности и в которые приезжают пациенты со всей России.

Когда появились первые урологи у нас в Ростове-на-Дону?

Вопросами лечения урологических заболеваний занимались с давних времен. В том числе такие болезни лечили и ростовские земские врачи, хирурги.

Интересно, что еще во времена Гиппократа, который считается отцом медицинской науки, то есть еще в античные времена, существовали специальные люди, которых называли «камнесеками» и которые могли удалять камни из мочевого пузыря.

И все-таки, если так можно сказать, самостоятельным разделом медицины урология стала относительно недавно. В начале двадцатого века в Париже была создана Международная ассоциация урологов, прошел первый Международный конгресс урологов.

Но и в России в это же время урология выделяется в самостоятельную науку. В двадцатые годы, при советской власти, появляется постановление правительства об открытии кафедр урологии в ведущих медицинских вузах страны, учреждается журнал «Урология».

В те же годы в Ростове уникальные для тех времен урологические операции проводили выдающиеся профессора-хирурги Николай Алексеевич Богораз и Николай Иванович Напалков.

И все же основоположниками урологической школы на Дону можно смело назвать именно профессоров Вадима Ивановича Русакова и Виктора Васильевича Красулина. У этих людей мне довелось учиться и посчастливилось общаться с ними.

Разносторонний профессор Русаков

Вадим Иванович Русаков (1926−2015) был яркой и разносторонне развитой личностью.

Вадим Иванович РусаковВадим Иванович Русаков
Вадим Иванович Русаков
Фото: Музей РостГМУ

Он был не только выдающимся ученым, но и талантливым писателем. В автобиографическом очерке он написал следующее:

«Родился я поздним морозным вечером 16 декабря 1926 года в маленьком селе Калачеве в 12 километрах от областного города Иваново (в 200 километрах северо-восточнее Москвы). В этом сказочно красивом уголке России и прошли первые три года моей жизни. Село расположено на изгибе широкой долины, сплошь заросшей кустарником, высокой травой и лесом. По широкому и плоскому дну долины тихо катит свои ключевые воды узенькая извилистая речка Молохта. На другой стороне долины напротив села − больница, ветеринарная лечебница, магазин и клуб с библиотекой». (Автобиографический очерк В. И. Русакова, написанный по просьбе урологической клиники Варшавской медицинской академии для музея)

Как я уже писал, Вадим Иванович Русаков был неординарной личностью. В перестроечные годы, когда я учился в медицинском институте, у нас при научной библиотеке был организован литературный кружок. Этот кружок с большим удовольствием посещали я и… Вадим Иванович Русаков. Он был автором не только всемирно известных монографий, но и художественных книг, рассказов и повестей. Наиболее популярны были его книги «Из жизни хирурга» и «Мне было страшно».

А рассказ Вадима Ивановича о том, как он оперировал свою маму, тронул меня до глубины души. Надо сказать, что профессор Русаков с почтением относился к своим родителям и учителям. Он с большим уважением рассказывал о профессоре Григории Сергеевиче Ивахненко, своем учителе: «Ивахненко был удивительно обаятельным человеком. Для меня он стал образцом настоящего ученого и хирурга. Нам, студентам, молодым докторам, профессор Ивахненко говорил: „У хирурга должно быть сердца льва, а руки женщины…“ Эти слова своего учителя я запомнил на всю жизнь».

Надо также сказать, что у Вадима Ивановича Русакова был непростой, я бы даже сказал, бескомпромиссный характер. Он мог жестко спорить с руководителями института, здравоохранения, с коллегами, отстаивая свою точку зрения. Но при этом мог выслушать и другую, альтернативную, точку зрения.

По крайней мере, мне он всегда разрешал высказывать свое мнение. Помню, как-то в редакции журнала «Вестник Гиппократа», редактором которого был профессор Русаков, у меня возник с ним спор. Вадим Иванович сказал мне, что самое страшное в этой жизни и науке − это середняки.

Я позволил себе не согласиться с Вадимом Ивановичем. И сказал, что считаю, что наше общество держится именно на «середняках». Конечно, прогрессивные идеи могут продвигать только талантливые и одаренные люди. Но не могут все быть талантливыми и выдающимися учеными. Профессор же Русаков считал, что «середняк» в науке − это беда.

Меня, как молодого доктора, пытавшегося писать научные статьи, Вадим Иванович тоже критиковал, но очень доброжелательно. Я чувствовал, что ко мне он относился с симпатией. Помню, как-то принес в редакцию журнала «Вестник Гиппократа» свою статью, которая называлась «Наш опыт лечения хронического простатита». Вадим Иванович внимательно прочитал статью, на минуту задумался, а затем мне сказал: «Георгий Минасович, я с удовольствием читаю ваши рассказы и байки, которые публикуются в рубрике „Вот, помню, был случай…“ газеты „Вечерний Ростов“. Вы, как говорят, легко пишете. Приятно читать. Ваши научные статьи должны так же легко читаться. А я сейчас, читая вашу работу, чуть „мозги себе не сломал“. Любую научную работу надо писать так, словно это увлекательный рассказ».

Вадим Иванович Русаков не только заведовал кафедрой факультетской хирургии, но и был автором сотен научных работ, многих монографий. Он издал фундаментальное трехтомное руководство «Основы частной хирургии». И как я уже упоминал, был талантливым писателем, прекрасным рассказчиком.

Знаете, чем еще мне запомнился Вадим Иванович Русаков? А тем, что он умел радоваться подаркам, как ребенок. Помню, как на 70-летие профессору Русакову члены Ассоциации урологов Дона и лично заведующий кафедрой урологии Ростовского медицинского университета, профессор Михаил Иосифович Коган, подарили Вадиму Ивановичу мобильный телефон. Хочу напомнить, что в девяностые годы мобильные телефоны были только у новых русских.

Как искренне радовался этому подарку Вадим Иванович! Как было радостно, что нам удалось сделать приятное этому незаурядному человеку и ученому.

А еще я с ностальгией вспоминаю о том, как Вадим Иванович Русаков пришел на презентацию книги моего отца, заслуженного врача России Минаса Георгиевича Багдыкова «Нахичеванские портреты», которая проходила в библиотеке мединститута в 1991 году. Русаков выступил на презентации. Он говорил много добрых слов об этой книге.

Но больше всего меня тронули воспоминания Русакова о тетушке моего отца, Софье Минасовне Багдыковой-Карташовой. Она была акушером-гинекологом. Всю жизнь проработала в роддоме № 2 в Нахичевани. Вадим Иванович вспомнил о том, как рожала его жена в Егорлыке. Роды шли с осложнениями. Русаков позвонил Софье Минасовне и попросил помочь. Они сели в такси и поехали в Егорлык. Машина мчалась с огромной скоростью. Тогда Софья Минасовна сказала водителю: «Дорогой мой, не надо так быстро гнать. Там рискуют жизнью двое, нас в машине трое. Если мы разобьемся, то в итоге погибнут все».

Вадим Иванович Русаков прожил интересную, насыщенную событиями жизнь. Но больше всего в жизни он любил и ценил науку.

«Наука − это святой храм, − говорил он, − и здесь на базе чести и совести все должно быть подчинено народу и Отечеству».

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Именно так, служа Науке и Отечеству, прожил свою яркую жизнь профессор Вадим Иванович Русаков.

Профессор Красулин

Профессор Виктор Васильевич Красулин (1932−2024) был одним из лучших и ведущих урологов СССР последней четверти двадцатого века. Кстати, он тридцать лет бессменно руководил кафедрой урологии Ростовского государственного медицинского института, затем работал на этой же кафедре как профессор.

Виктор Васильевич КрасулинВиктор Васильевич Красулин
Виктор Васильевич Красулин
Фото: Ростовский государственный медицинский университет

Мне посчастливилось учиться у профессора Красулина. Могу сказать, что это был интеллигентный и обаятельный человек, доступный к общению, эрудированный и добрый.

Не к каждому профессору можно подойти с каким-то вопросом. Вначале надо что-то согласовать с помощниками, секретарем и так далее. Виктор Васильевич мне запомнился именно своей доступностью и доброжелательностью. А ведь к нему приезжали на консультации сотни пациентов со всего Советского Союза.

И еще. Мне посчастливилось начинать свою медицинскую деятельность с нефро-урологического центра медико-санитарной части завода «Ростсельмаш». Одним из создателей этого центра был именно профессор Красулин.

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Я уже сам работаю немало лет в медицине. И могу сказать, что Виктор Васильевич создал тогда лучший урологический центр не только в Ростове, но и в Советском Союзе. Настолько там было все разумно и отлажено, прекрасно работали все отделения, что, с моей точки зрения, сегодня современным урологам не помешало бы перенять этот «сельмашевский» опыт.

Кстати, было время, когда именно в нефро-урологическом центре медсанчасти завода «Ростсельмаш» располагалась кафедра урологии, основоположником и руководителем которой был Виктор Васильевич Красулин.

Виктор Васильевич прожил долгую, яркую, интересную, достойную и творчески насыщенную жизнь.

Я уже не раз писал, что в жизни важна преемственность. Без нее все теряет смысл. Без исторической памяти, без прошлого нет будущего. Без доброй памяти об ушедших выдающихся людях не вырастить достойную смену. А потому уверен, что в Ростове, в новых микрорайонах, должны появиться улицы, названные в честь выдающихся донских профессоров Русакова и Красулина. Ведь именно эти люди не только спасли тысячи жизней, но и стояли у истоков урологической школы Дона, прославив наш край на весь мир!

Георгий Багдыков

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