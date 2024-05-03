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РостГМУ

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Май
В Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей
В РостГМУ у жительницы Луганска хирурги обнаружили более 50% пораженных эхинококкозом тканей печени, сообщает пресс-служба университета.
3 мая, 14:20
Март
Женщина с мировым именем: профессор Евтодьева — корифей педиатрии Ростовской области
31 марта, 12:59
Сокровище, а не парень: хирург из Ростова достала из желудка пациента 26 монет
28 марта, 13:25
Основатели урологической школы: как ростовские врачи стали лучшими в стране
26 марта, 17:20
Октябрь 2023
Кафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону
31 октября 2023, 10:35
Август 2023
РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году
Ведущие медицинские вузы России подняли цены на обучение в 2023 году, не стал исключением и Ростовский государственный медицинский университет, сообщает «Коммерсантъ».
18 августа 2023, 07:44
Июль 2023
Умер ученый из Ростова-на-Дону Александр Плескачев
26 июля 2023, 05:26

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