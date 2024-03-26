Новые камеры установят на дорогах Ростовской области. Где их разместят?

В документации прописаны технические требования к камерам. Также указывается, что подрядчик должен будет доставить комплексы наблюдения, установить их и проверить работоспособность. Предстоит ему и установить опоры для камер или проверить действующие на предмет пригодности. На это ему дается не больше 30 дней с даты заключения контракта.