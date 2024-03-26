Новые камеры установят на дорогах Ростовской области. Где их разместят?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Уточняется, что всего от потенциального подрядчика требуется поставить 20 комплексов фиксации нарушений. На это готовы потратить чуть больше 68 миллионов рублей.
Поставить требуется как стационарные системы, так и передвижные. Например, десять таких поставят в по адресу МРЭО в Ростове на Доватора, 154 «А». Еще десять, но только стационарных, появятся на трассах Ростовской области, где зарегистрировано больше всего ДТП. Приводим полный список участков дорог, где планируется установить камеры:
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№ п/п
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Адреса поставки и установки ТСАФ в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, определенных Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Ростовской области
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1
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2 км 100 м — 2 км 900 м а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону», Аксайский район;
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2
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7 км 200 м — 8 км 200 м а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону», Мясниковский район;
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3
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14 км 500 — 14 км 800 м а/д «с. Самбек — пос. Матвеев Курган — с. Куйбышево — г. Снежное», Неклиновский район;
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4
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27 км 100 — 27 км 300 м а/д «с. Самбек — пос. Матвеев Курган — с. Куйбышево — г. Снежное», Неклиновский район;
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5
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7 км 046 м а/д. «г. Миллерово — г. Луганск» (перекресток с подъездом к пос. Долотино), Миллеровский район;
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6
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4 км 900 м а/д «г. Ростов-на-Дону — г. Семикаракорск — г. Волгодонск» (перекресток с подъездом к х. Островский), Аксайский район;
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7
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106 км 100 — 16 км 800 м а/д «г. Котельниково — с. Песчанокопское» (перекресток с а/д «г. Семикаракорск — пос. Красноармейский) Орловский район;
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8
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124 км — 125 км а/д «г. Котельниково — с. Песчанокопское», Орловский район;
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9
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79 км 650 м а/д «г. Шахты — г. Цимлянск» (перекресток с а/д г. Константиновск — ст. Тацинская), Константиновский район;
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10
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23 км 400 м — 23 км 600 м а/д «г. Новочеркасск — пос. Каменоломни» (пешеходный переход), Октябрьский район.
В документации прописаны технические требования к камерам. Также указывается, что подрядчик должен будет доставить комплексы наблюдения, установить их и проверить работоспособность. Предстоит ему и установить опоры для камер или проверить действующие на предмет пригодности. На это ему дается не больше 30 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщалось, что власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 миллиона рублей.