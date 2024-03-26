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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Центр безопасности дорожного движения собирается закупить камеры для фиксации нарушений ПДД в Ростовской области

Новые камеры установят на дорогах Ростовской области. Где их разместят?

26 марта 2024, 09:44
Фото: 1MI
Центр безопасности дорожного движения собирается закупить камеры для фиксации нарушений ПДД в Ростовской области

В Ростовской области назвали трассы, где поставят дорожные камеры за 68 млн руб

Центр безопасности дорожного движения собирается закупить камеры для фиксации нарушений ПДД в Ростовской области, сообщается в документах государственных закупок.

Уточняется, что всего от потенциального подрядчика требуется поставить 20 комплексов фиксации нарушений. На это готовы потратить чуть больше 68 миллионов рублей.

Поставить требуется как стационарные системы, так и передвижные. Например, десять таких поставят в по адресу МРЭО в Ростове на Доватора, 154 «А». Еще десять, но только стационарных, появятся на трассах Ростовской области, где зарегистрировано больше всего ДТП. Приводим полный список участков дорог, где планируется установить камеры:

№ п/п

Адреса поставки и установки ТСАФ в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, определенных Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Ростовской области

1

2 км 100 м — 2 км 900 м а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону», Аксайский район;

2

7 км 200 м — 8 км 200 м а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону», Мясниковский район;

3

14 км 500 — 14 км 800 м а/д «с. Самбек — пос. Матвеев Курган — с. Куйбышево — г. Снежное», Неклиновский район;

4

27 км 100 — 27 км 300 м а/д «с. Самбек — пос. Матвеев Курган — с. Куйбышево — г. Снежное», Неклиновский район;

5

7 км 046 м а/д. «г. Миллерово — г. Луганск» (перекресток с подъездом к пос. Долотино), Миллеровский район;

6

4 км 900 м а/д «г. Ростов-на-Дону — г. Семикаракорск — г. Волгодонск» (перекресток с подъездом к х. Островский), Аксайский район;

7

106 км 100 — 16 км 800 м а/д «г. Котельниково — с. Песчанокопское» (перекресток с а/д «г. Семикаракорск — пос. Красноармейский) Орловский район;

8

124 км — 125 км а/д «г. Котельниково — с. Песчанокопское», Орловский район;

9

79 км 650 м а/д «г. Шахты — г. Цимлянск» (перекресток с а/д г. Константиновск — ст. Тацинская), Константиновский район;

10

23 км 400 м — 23 км 600 м а/д «г. Новочеркасск — пос. Каменоломни» (пешеходный переход), Октябрьский район.
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В документации прописаны технические требования к камерам. Также указывается, что подрядчик должен будет доставить комплексы наблюдения, установить их и проверить работоспособность. Предстоит ему и установить опоры для камер или проверить действующие на предмет пригодности. На это ему дается не больше 30 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 миллиона рублей.

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