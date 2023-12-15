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Власти Ростова заплатят за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей

Власти Ростова заплатят за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей

15 декабря 2023, 07:14
Фото: 1MI
Власти Ростова заплатят за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
В Ростове власти заплатят около 30,4 млн рублей за обеспечение каналов доступа к уличным камерам, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В четверг, 14 декабря, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявило аукцион для поиска подрядчика, который сможет оказывать услуги связи в течение следующих двух лет. Каналы связи должны будут обеспечивать передачу информации со 106 уличных камер, среди них комплексы фотовидеофиксации «Трафик-Сканер-СМ» и «Трафик-Сканер-СМ2», «Трафик-Сканер-К2» и САФВФНПДД, которые отслеживают нарушения ПДД на дорогах крупнейших улиц города и в зонах с высокой плотностью транспортного потока.

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Стоимость контракта оценили в 30,39 миллиона рублей, исполнять контракт необходимо в течение календарных 2024 и 2025 года в круглосуточном режиме.

Заявки от претендентов на контракт будут принимать до 22 декабря, победителя выберут на следующий день.

Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят 60 миллионов рублей на дорожные камеры.

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