Власти Ростова заплатят за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
В четверг, 14 декабря, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявило аукцион для поиска подрядчика, который сможет оказывать услуги связи в течение следующих двух лет. Каналы связи должны будут обеспечивать передачу информации со 106 уличных камер, среди них комплексы фотовидеофиксации «Трафик-Сканер-СМ» и «Трафик-Сканер-СМ2», «Трафик-Сканер-К2» и САФВФНПДД, которые отслеживают нарушения ПДД на дорогах крупнейших улиц города и в зонах с высокой плотностью транспортного потока.
Стоимость контракта оценили в 30,39 миллиона рублей, исполнять контракт необходимо в течение календарных 2024 и 2025 года в круглосуточном режиме.
Заявки от претендентов на контракт будут принимать до 22 декабря, победителя выберут на следующий день.
Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят 60 миллионов рублей на дорожные камеры.