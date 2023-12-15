Власти Ростова заплатят за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей

В четверг, 14 декабря, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявило аукцион для поиска подрядчика, который сможет оказывать услуги связи в течение следующих двух лет. Каналы связи должны будут обеспечивать передачу информации со 106 уличных камер, среди них комплексы фотовидеофиксации «Трафик-Сканер-СМ» и «Трафик-Сканер-СМ2», «Трафик-Сканер-К2» и САФВФНПДД, которые отслеживают нарушения ПДД на дорогах крупнейших улиц города и в зонах с высокой плотностью транспортного потока.