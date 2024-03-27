Экспортные успехи России поставили под угрозу?

Эксперт убежден, что, если ситуация не изменится, по причине недостатка предложения произойдет резкий скачок цен вверх. Это касается не только африканского рынка, но и мирового. Следствием нехватки предложения станет то, что его будут пытаться обеспечить другие мировые игроки. Таким образом, дефицит зерна отразится на всем мире. «И это уже происходит», — предостерегает Кричевский.