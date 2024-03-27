Экспортные успехи России поставили под угрозу?

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Тем не менее эксперты сообщают: есть информация, что в настоящее время задним числом предпринимаются попытки пересмотра де-факто тарифных квот на вывоз зерна. Известно, что 7 февраля в соответствии с приказом Минсельхоза они были распределены между 261 экспортером. Происходящее способно свести на нет весь наработанный позитив, пишет Росбалт.
Одна из крупнейших и самая быстроразвивающаяся российская компания, работающая на зерновом рынке, — «Торговый дом „РИФ“» — оказалась под ударом. Ей было запрещено осуществлять вывоз из портов зерна, предназначенного для дружественных государств, в частности — Египта. Это было сделано якобы по причине фитосанитарных претензий со стороны ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ) — там заявили об обнаружении в экспортной продукции карантинной сорной растительности.
Тем не менее из тех же самых хранилищ и с тех же причалов другие компании продолжают экспортировать такое же зерно. Учитывая происходящее, все чаще звучат предположения, что «РИФ» является жертвой некоего «коммерческого заказа».
Очевидно, что подобное ограничение деятельности одного из крупнейших экспортеров зерна препятствует усилиям России по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также противоречит задаче обеспечить рост экономики нашей страны в условиях санкционного давления в рамках задачи, поставленной президентом.
По словам известного российского экономиста и публициста, доктора экономических наук, профессора Никиты Кричевского,
на прошлой неделе Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что в настоящее время отечественные компании, работающие в условиях санкционных ограничений и нечестной конкуренции, вопреки сложностям продолжают развитие. И в этом их необходимо поддерживать.
Экономист предполагает, что госконтролер, возможно, ведет себя подобным образом по причине погони за формальной отчетностью. Но есть и другое предположение, в пользу которого свидетельствует тот факт, что накануне экспортерам поступило предложение продать компанию за 11 млрд рублей при ее рыночной стоимости в 85 млрд.
Эксперт убежден, что, если ситуация не изменится, по причине недостатка предложения произойдет резкий скачок цен вверх. Это касается не только африканского рынка, но и мирового. Следствием нехватки предложения станет то, что его будут пытаться обеспечить другие мировые игроки. Таким образом, дефицит зерна отразится на всем мире. «И это уже происходит», — предостерегает Кричевский.
По мнению политолога Марата Баширова, сейчас существует угроза срыва и недостижения результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Еще опаснее то, что «ситуация может привести к удару по репутации России как надежного поставщика продовольствия на мировые рынки», — предупреждает эксперт.
Таким образом, сейчас время работает против интересов России. Пока ситуация все больше погружается в препирательства и бюрократические проволочки, долгожданное зерно простаивает в отечественных портах.