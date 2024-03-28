АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в круглом столе выставки «Агрокомплекс»

До этого условно благополучные территории сейчас ощущают погодное неспокойствие и невозможность просчитать заранее как в том или ином случае погода скажется на результате. Поэтому интерес к страхованию в регионе продолжит расти и драйвером этого роста выступает программа страхования на случай ЧС.