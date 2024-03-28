АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в круглом столе выставки «Агрокомплекс»

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Организаторы мероприятия — Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.
Выступая с докладом, Булат Низамов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе, отметил, что в последнее время наблюдается серьезная погодная турбулентность, которая не была свойственна тем или иным регионам.
До этого условно благополучные территории сейчас ощущают погодное неспокойствие и невозможность просчитать заранее как в том или ином случае погода скажется на результате. Поэтому интерес к страхованию в регионе продолжит расти и драйвером этого роста выступает программа страхования на случай ЧС.
Спикер также подчеркнул, что на сегодняшний день практически все крупные агрохолдинги Республики страхуют поголовье сельскохозяйственных животных, поскольку их гибель может пошатнуть финансовую устойчивость не только небольшого сельхозпредприятия, но и крупного животноводческого комплекса.
В 2024 году застраховать с господдержкой можно КРС молочного и мясного направления продуктивности в возрасте от 2 месяцев, буйволов, яков, коз и овец старше 4 месяцев. АО СК «РСХБ-Страхование» предлагает сельхозтоваропроизводителям классическое страхование, где условия обсуждаются индивидуально с клиентом, или страхование с государственной поддержкой — при рисках заразных болезней животных (перечень утвержден Приказом Минсельхоза РФ), в результате стихийных бедствий, пожара, массовых отравлений, нарушений электро-, тепло-, водоснабжения.
Живая дискуссия, развернувшаяся в ходе совещания, подчеркнула высокий интерес сельхозтоваропроизводителей к программам страхования сельскохозяйственных животных и к процедуре урегулирования страховых случаев.