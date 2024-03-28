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Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ

Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ

28 марта 2024, 06:07
С начала года более 550 тысяч клиентов банка «Открытия» перевели на обслуживание в ВТБ свыше 150 млрд рублей в рамках интеграции двух банков. Для удобства клиентов «Открытие» разработал новый вклад, средства с которого можно автоматически перевести на счет ВТБ.

Вкладчикам доступно размещение средств на депозитах и накопительных счетах в ВТБ по ставкам до 16%.

«Задача, которую мы ставим перед собой — не просто механическое слияние баз клиентов, а формирование продуктовых решений и сервисов, основанных на лучших практиках двух банков», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

В рамках реализации стратегии развития линейки сберегательных продуктов в ближайшее время ВТБ готовится запустить вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, накопительные счета в юанях, а также надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров. В течение трех лет банк удвоит объем рублевых пассивов своих клиентов — он превысит 11 трлн рублей.

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