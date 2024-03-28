Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ

В рамках реализации стратегии развития линейки сберегательных продуктов в ближайшее время ВТБ готовится запустить вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, накопительные счета в юанях, а также надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров. В течение трех лет банк удвоит объем рублевых пассивов своих клиентов — он превысит 11 трлн рублей.