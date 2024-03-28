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Posted 28 марта, 06:08

Published 28 марта, 06:08

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Эксперт Умнов: вспышки на Солнце могут негативно влиять на гипертоников

28 марта 2024, 06:08
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил о негативном влиянии мощных вспышек на Солнце на людей с гипертонией и нервными расстройствами.

В такие периоды следует быть осторожными и контролировать сердечный пульс. Александр Умнов рекомендовал избегать жарких, душных помещений, физической активности и стрессовых ситуаций, чтобы не вызывать одышку и учащенное сердцебиение, пишут «Известия».

Также не рекомендуется употребление продуктов, содержащих стимуляторы сердечной активности, а также горячих ванн и посещение соляриев и пляжей. Вместо этого, можно проветривать помещение, принимать зеленый чай и массировать виски при головной боли. Необходимо быть особенно внимательными к своему состоянию и принимать антигипертензивные препараты, если это необходимо.

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