Эксперт Умнов: вспышки на Солнце могут негативно влиять на гипертоников

Posted 28 марта, 06:08
Published 28 марта, 06:08
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В такие периоды следует быть осторожными и контролировать сердечный пульс. Александр Умнов рекомендовал избегать жарких, душных помещений, физической активности и стрессовых ситуаций, чтобы не вызывать одышку и учащенное сердцебиение, пишут «Известия».
Также не рекомендуется употребление продуктов, содержащих стимуляторы сердечной активности, а также горячих ванн и посещение соляриев и пляжей. Вместо этого, можно проветривать помещение, принимать зеленый чай и массировать виски при головной боли. Необходимо быть особенно внимательными к своему состоянию и принимать антигипертензивные препараты, если это необходимо.