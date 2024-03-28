Эксперт Умнов: вспышки на Солнце могут негативно влиять на гипертоников

Также не рекомендуется употребление продуктов, содержащих стимуляторы сердечной активности, а также горячих ванн и посещение соляриев и пляжей. Вместо этого, можно проветривать помещение, принимать зеленый чай и массировать виски при головной боли. Необходимо быть особенно внимательными к своему состоянию и принимать антигипертензивные препараты, если это необходимо.