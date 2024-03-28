Модульбанк назвал самые быстрорастущие в РФ ниши на маркетплейсах

Анализируя российский рынок, продавцы товаров онлайн прибегают к возможностям сервисов, каждый из которых отличается своим особенным функционалом. Среди них — Moneyplace, Marketplace Analytics, MegaIndex. Здесь важно учитывать конкретную задачу. К примеру, «МаркетМетрика» подберет нишу, поможет с открытием магазина и с оптимизацией. Одновременно крупный бизнес прибегает к подобным сервисам, решая задачи масштабирования. Тем более что расти есть куда: в первом полугодии 2023 года продажи на интернет-площадках в России увеличились на 20% — до 2,7 трлн рублей (данные Ассоциации компаний интернет-торговли). В общем объеме розничных продаж в РФ их доля приближается к 13%. При этом продажи именно на отечественных электронных торговых площадках составляют более 97% от всего объема.