Модульбанк назвал самые быстрорастущие в РФ ниши на маркетплейсах

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Очевидные преимущества маркетплейсов — выбор из широкого ассортимента товаров удобным и быстрым способом, не выходя из дома. Все еще находясь в стадии активного развития, этот рынок имеет огромный потенциал для роста, уверены эксперты.
Какие ниши растут на российских маркетплейсах быстрее всего? Согласно аналитике сервиса Модульбанка «МаркетМетрика», это одежда и обувь, аксессуары и электроника. Сервис «МаркетМетрика» синхронизирован с крупнейшими отечественными маркетплейсами. Он позволяет сделать выборку по десятку ключевых параметров (по бренду, каталогу, ключевому слову). Оценка осуществляется с учетом существующих трендов.
При этом, как отмечает директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, срез данных «не включает информацию по трендовым товарам, которые появляются и быстро исчезают» (новогодняя или другая праздничная атрибутика).
Проанализированные с помощью «МаркетМетрики» данные свидетельствуют о том, что в последнее время на отечественных маркетплейсах устойчивым спросом пользуются товары для здоровья и красоты. Этому способствует рост осведомленности потребителей о здоровом образе жизни, об уходовых средствах. Играет роль и тот факт, что покупатели стали больше доверять онлайн-площадкам: они чаще заказывают любимые бренды онлайн, не опасаясь нарваться на подделку.
В последние годы на маркетплейсах растут также продажи товаров для дома и интерьера, которые на торговых площадках представлены в большом разнообразии и нередко по более привлекательным ценам, чем в обычных магазинах. Примечательная тенденция — растущий спрос на крупногабаритные товары, которые россияне теперь также предпочитают покупать на маркетплейсах. Люди покупают онлайн мебель, сантехнику, автомобильные шины или, к примеру, такие специфические товары, как лодки.
Анализируя российский рынок, продавцы товаров онлайн прибегают к возможностям сервисов, каждый из которых отличается своим особенным функционалом. Среди них — Moneyplace, Marketplace Analytics, MegaIndex. Здесь важно учитывать конкретную задачу. К примеру, «МаркетМетрика» подберет нишу, поможет с открытием магазина и с оптимизацией. Одновременно крупный бизнес прибегает к подобным сервисам, решая задачи масштабирования. Тем более что расти есть куда: в первом полугодии 2023 года продажи на интернет-площадках в России увеличились на 20% — до 2,7 трлн рублей (данные Ассоциации компаний интернет-торговли). В общем объеме розничных продаж в РФ их доля приближается к 13%. При этом продажи именно на отечественных электронных торговых площадках составляют более 97% от всего объема.