Почти половина жителей юга регулярно занимаются физкультурой и спортом

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Южные регионы вошли в число самых спортивных, а вот в Поволжье и Центре 60% опрошенных ответили, что физическая нагрузка для них большая редкость.
Среди опрошенных 11% занимаются физической активностью ежедневно, 22% — 2-3 раза в неделю, 13% — не реже, чем раз в неделю. Еще 22% респондентов признались, что тренируются раз в месяц и реже. Треть участников опроса не занимаются физкультурой.
70% южан тренируются дома. Каждый пятый использует тренажеры в парках или около дома. В фитнес-клуб ходят 16%, еще 15% проводят занятия на стадионе и 12% — посещают бассейн.
Круглый год ведут спортивный образ жизни 44% участников опроса. Четверть респондентов назвали самым благоприятным сезоном для физических нагрузок лето и 19% — весну. Зимой готовы тренироваться только 12%, осенью — 11%.
Самым популярным спортивным направлением у жителей южных регионов является фитнес и общая физкультура — так ответили 48% респондентов. В топ-5 также вошли туристические походы — 23%, силовые тренировки выбрали 21% и 19% — велоспорт. Зимние виды спорта, такие как коньки и беговые лыжи, привлекают всего 3% участников опроса.
Большинство участников опроса — 64% предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. 23% южан тратят на эти цели до 3 тысяч рублей в месяц. Ещё 10% респондентов платят от 3 до 5 тысяч, 3% — свыше 5 тысяч.
25% респондентов считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 34% указали на ее среднее состояние, 19% — назвали плохой. Около 23% затруднились с оценкой.
Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 13–22 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.