«Ростелеком. Лицей» запустил онлайн-курс по английскому языку для младших классов

«Сегодня знание английского не просто желание, а необходимость — must have. Мы убеждены, что начинать изучение лучше всего с раннего возраста, поэтому предлагаем возможность осваивать английский язык уже в начальной школе, не обращаясь к дорогостоящим репетиторам. Кроме того, родители могут сам изучить новый курс, чтобы помогать ребенку в освоении школьной программы. Наша цель — обеспечить каждому ученику качественное образование и навыки, которые пригодятся им в будущем», — отметила директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов Виктория Богату.