В Ростове задержали псевдолекарей из экстремисткой ячейки

Например, больным рекомендовали смотреть на солнце без очков в течение десяти минут или пить напиток из очень соленого молока и травы, при этом размешивая его строго определенным образом — пять раз в одну сторону и столько же в другую. В процессе процедуры людям настоятельно рекомендовали читать мантры, текст которых выдавали псевдолекари, пишет «КП-Ростов-на-Дону».