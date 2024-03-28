В Ростове задержали псевдолекарей из экстремисткой ячейки

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По данным правоохранительных органов, члены этой группировки сняли небольшой офис в центре Ростова и привлекали туда людей с серьезными заболеваниями, такими как онкология, сердечные проблемы и туберкулез. Они обещали своим посетителям полное исцеление от любых болезней, однако методы лечения, предлагаемые ими, были крайне сомнительными.
Например, больным рекомендовали смотреть на солнце без очков в течение десяти минут или пить напиток из очень соленого молока и травы, при этом размешивая его строго определенным образом — пять раз в одну сторону и столько же в другую. В процессе процедуры людям настоятельно рекомендовали читать мантры, текст которых выдавали псевдолекари, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
В ходе разговора с посетителями, члены группировки использовали различные техники нейролингвистического программирования и манипуляции. Их целью было убедить людей в эффективности своего «лечения» и обмануть их для получения денег.
Шесть человек было задержано 26 марта. Руководитель группировки стал фигурантом уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации», а также его подозревают в вербовке людей. Если дело дойдет до суда и главаря признают виновным, ему может грозить до восьми лет тюремного заключения.