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В Ростове задержали псевдолекарей из экстремисткой ячейки

28 марта 2024, 11:12
В Ростове задержали подозреваемых в создании незаконной экстремистской группировки. Главарем организации являлся 69-летний мужчина, в его команде находилось пять человек, самому молодому из которых было 40 лет.

По данным правоохранительных органов, члены этой группировки сняли небольшой офис в центре Ростова и привлекали туда людей с серьезными заболеваниями, такими как онкология, сердечные проблемы и туберкулез. Они обещали своим посетителям полное исцеление от любых болезней, однако методы лечения, предлагаемые ими, были крайне сомнительными.

Например, больным рекомендовали смотреть на солнце без очков в течение десяти минут или пить напиток из очень соленого молока и травы, при этом размешивая его строго определенным образом — пять раз в одну сторону и столько же в другую. В процессе процедуры людям настоятельно рекомендовали читать мантры, текст которых выдавали псевдолекари, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

В ходе разговора с посетителями, члены группировки использовали различные техники нейролингвистического программирования и манипуляции. Их целью было убедить людей в эффективности своего «лечения» и обмануть их для получения денег.

Шесть человек было задержано 26 марта. Руководитель группировки стал фигурантом уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации», а также его подозревают в вербовке людей. Если дело дойдет до суда и главаря признают виновным, ему может грозить до восьми лет тюремного заключения.

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