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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Саратовской области из-за паводка оказались затоплены 10 мостов

28 марта 2024, 09:42
По последним данным, в Саратовской области подтоплено десять низководных мостов. Речь идет о мостах в следующих районах: Самойловский, Лысогорский, Калининский, Дергачевский и Питерский.

Кроме того, нарушено движение на четырех участках автомобильных дорог, которые находятся в Новоузенском, Дергачевском и Питерском районах, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате наводнения также пострадали 19 придомовых участков (в Дергачевском и Озинском районах) и 13 домов (в Озинском, Балаковском районах и рабочем поселке Мокроус).

В паводкоопасных районах были задействованы аэромобильная и оперативная группа ГУ МЧС для оказания помощи.

«Во всех районах, где есть переливы мостов и дорог движение транспорта и пешеходов прекращено, выставлены предупреждающие знаки. Имеются объездные пути», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, были организованы лодочные переправы: две в Лысогорском районе (в селах Атаевка и Невежкино) и две в Самойловском районе (в селах Штейнгардт и Песчанка).

Вместе с тем областное правительство несколько публикует другие данные. В частности сообщается, что количество подтопленных низководных мостов достигает 17, они расположены в десяти районах. Из-за наводнения движение было нарушено на пяти участках дорог в трех районах, а из-за талых вод — на шести участках дорог в пяти районах. Временное ограничение движения автотранспорта введено в 16 населенных пунктах.

На данный момент в регионе наблюдается наводнение 29 рек в 21 районе.

Кроме того, отмечено подтопление десяти насыпных плотин в четырех районах (по одной в Дергачевском и Ершовском районах, две в Питерском и шесть в Федоровском районе) из-за паводковых вод, а от талых вод пострадали три насыпные плотины в Балаковском районе.

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