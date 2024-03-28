В Саратовской области из-за паводка оказались затоплены 10 мостов

Кроме того, отмечено подтопление десяти насыпных плотин в четырех районах (по одной в Дергачевском и Ершовском районах, две в Питерском и шесть в Федоровском районе) из-за паводковых вод, а от талых вод пострадали три насыпные плотины в Балаковском районе.