В Йоханнесбурге прошла выездная сессия ПМЭФ-2024

Алексей Вальков, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума, отметил, что бизнес-диалог Россия — Африка стал уже традиционным форматом, объединяющим деловые и официальные круги Российской Федерации и Африки с 2016 года. Это эффективный практический инструмент для расширения сотрудничества не только в географическом, но и в информационном плане. Организаторы рассчитывают на широкое участие делегаций из африканских стран и ЮАР, что даст возможность сохранить темп развития отношений, который был набран по результатам проведения второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».