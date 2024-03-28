В Йоханнесбурге прошла выездная сессия ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По сообщению издания 56orb.ru, сессия началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».
Алексей Вальков, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума, отметил, что бизнес-диалог Россия — Африка стал уже традиционным форматом, объединяющим деловые и официальные круги Российской Федерации и Африки с 2016 года. Это эффективный практический инструмент для расширения сотрудничества не только в географическом, но и в информационном плане. Организаторы рассчитывают на широкое участие делегаций из африканских стран и ЮАР, что даст возможность сохранить темп развития отношений, который был набран по результатам проведения второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».
На сессии состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием делового сотрудничества между Российской Федерацией и Южной Африкой.
Олег Савиков, заместитель торгового представителя в ЮАР, подчеркнул, что Россия и Южная Африка стабильно поддерживают отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к совместному развитию. Сегодняшней целью является продолжение расширения партнерства и поддержка взаимного суверенного развития в различных секторах.
Исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк отметил, что Россия на протяжении многих лет является надежным партнером для Африки, особенно в области энергетического развития. По его словам, отношения между государствами, включая сферу энергетики, постоянно растут. Петербургский международный экономический форум является платформой для укрепления взаимоотношений и перехода к стратегическому партнерству.
Напомним, что 27-й Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге. Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.