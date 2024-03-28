Возвращение детского детектива: сериал «Любопытная Варвара» выйдет осенью на Wink. ru

«Недостаточно, чтобы проект был интересен только самым маленьким. Он должен нравиться и родителям, содержать важные смыслы, которые могут пригодиться в воспитании детей. В основу нашей истории заложено много моих собственных детских переживаний и страхов. Это сделано для того, чтобы в интересной жанровой форме донести до родителей простую мысль: не нужно пугать своих детей, нужно их внимательно слушать. То, что для взрослого человека может быть невинной страшилкой, для ребенка — травма на всю жизнь. Кинопроекты для детей сейчас необходимы как воздух, и их важно и нужно создавать в большем объеме. Огромное спасибо Институту развития интернета за возможность снять „Любопытную Варвару“. Благодаря коллегам из ИРИ, НМГС и Wink.ru мы можем создавать и выпускать такие картины», — шоураннер Карен Оганесян.