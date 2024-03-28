ВТБ внедряет ИТ-инструмент для бесшовной миграции клиентов из банка «Открытие»

«По сути, мы видим, что многие наши клиенты и клиенты банка „Открытие“ пользуются исключительно дистанционными каналами. Это ответ на активную распространенность и популярность дистанционных каналов с возможностью без посещения офиса отмигрировать всеми своими остатками и перепривязать, что еще важно, карточку „Открытия“ к новому счету в ВТБ без потери удобства и без необходимости изготовления новой карты», — добавил он.