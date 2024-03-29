«Домклик»: Средний размер первого взноса по ипотеке в Ростовской области — 35,1%

С целью предотвращения появления «пузыря» на рынке недвижимости в регионах, где присутствует большой разрыв (до 40%) между ценами на новостройки и вторичный рынок, регулятор прикладывает усилия для продолжения роста доли ипотеки с высоким первоначальным взносом. Благодаря действиям Центробанка, средний размер первоначального взноса на первичном рынке достигает 30%, а на вторичном — 43%. Это данные портала «Домклик» за февраль текущего года. В рамках конкретных льготных программ первоначальный взнос по кредиту «Господдержка» в среднем вырос до 34,4%, в «Семейной ипотеке» — до 25,7%, а в «Арктической» и «Дальневосточной ипотеке» — до 24,3%.