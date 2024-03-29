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«Домклик»: Средний размер первого взноса по ипотеке в Ростовской области — 35,1%

«Домклик»: Средний размер первого взноса по ипотеке в Ростовской области — 35,1%

29 марта 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
Средний размер первоначального взноса на рынке первичного жилья Ростова-на-Дону 28,9%, на вторичном — 40,3%.

Согласно данным портала «Домклик», в феврале 2024 года в Сбербанке средний первоначальный взнос (ПВ) по ипотеке в России вырос на 6,7% за год и составил 37,2%. Конкретно в Ростовской области этот показатель составил 35,1%.

Аналитики связывают повышение ПВ с усложнением условий льготной ипотеки, ростом ключевой ставки Банка России и увеличением макропруденциальных надбавок по жилищной ипотеке. Наряду с этим недавно максимальная сумма кредита по льготной ипотеке была значительно снижена для жителей Москвы, Московской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга. Ее сократили с двенадцати до шести миллионов рублей, пишет newia.ru.

С целью предотвращения появления «пузыря» на рынке недвижимости в регионах, где присутствует большой разрыв (до 40%) между ценами на новостройки и вторичный рынок, регулятор прикладывает усилия для продолжения роста доли ипотеки с высоким первоначальным взносом. Благодаря действиям Центробанка, средний размер первоначального взноса на первичном рынке достигает 30%, а на вторичном — 43%. Это данные портала «Домклик» за февраль текущего года. В рамках конкретных льготных программ первоначальный взнос по кредиту «Господдержка» в среднем вырос до 34,4%, в «Семейной ипотеке» — до 25,7%, а в «Арктической» и «Дальневосточной ипотеке» — до 24,3%.

Отмечается, что для банков клиент, оплачивающий значительный первоначальный взнос, считается надежным и способным контролировать свои финансы. По данным «Домклик», наибольшие ПВ делают жители Саратовской, Ярославской и Белгородской областей (44,4%, 41,9% и 39,8%). Меньше всего этот показатель у жителей Тывы, Чечни и Магаданской области, которые в феврале, приобретая квартиру в новостройке, приносили в банки в качестве ПВ только пятую часть от всей суммы кредита.

На вторичном рынке в феврале 2024 года самые большие первоначальные взносы, составляющие половину общей суммы ипотечного кредита, были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В то же время минимальные взносы были отмечены в Магаданской области, Республике Северная Осетия — Алания и в Амурской области (от 30,7% до 32,5%).

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отмечает, что у клиентов есть возможность увеличить первоначальный взнос по ипотеке с помощью использования материнского капитала.

Также на рынке жилой недвижимости наблюдается рост доли сделок с дисконтом. Продавцы отмечают постепенное снижение средней стоимости жилья в реальных сделках. Возможно, рынок ожидает дальнейшее охлаждение. При этом эксперты утверждают, что цены, сниженные до приемлемого уровня, могут привлечь новых инвесторов на рынок недвижимости.

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