rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Группа ВТБ: олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона

Группа ВТБ: олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона

29 марта 2024, 09:32
Фото: 1MI
В Ханты-Мансийске на дистанцию 50 км Югорского лыжного марафона выйдут знаменитые олимпийские чемпионы — золотой призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков, бронзовые медалисты Иван Алыпов и Алексей Петухов, а также неоднократный призер игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов

В старте пятикилометровой гонки примут участие золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина.

«Югорский марафон станет местом, где на одной площадке соберутся профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта. Выход на старт с известными на весь мир лыжниками и биатлонистами придаст участникам забегов чувство особого статуса и азарта. Кроме того, в этом году спортивный праздник станет еще ярче за счет ретро-забега на 8 километров. Участники побегут на винтажных лыжах и ботинках с рантами в одежде времен СССР», — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Югре Виталий Мосунов.

«На Югорский лыжный марафон зарегистрировалось свыше 3000 участников более чем из 30 регионов России, а также Эстонии и Казахстана. Каждый пятый планирует пробежать „марафонскую“ дистанцию 50 км, примерно каждый третий пройдет 5-километровый короткий участок трассы. Самому старшему участнику соревнований — 80 лет, а младшему — всего 1 год. Впервые в Югре на лыжах выйдут на старт студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана», — прокомментировал олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Югорский лыжный марафон состоится 6–7 апреля в Ханты-Мансийске. С 2013 года его проводит правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона-2024 является РИА Новости Спорт, информационные партнеры события Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра».

Подпишитесь
Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года колонии
Сегодня, 06:19
Политолог Михайлов: «Экс-глава ростовского Минздрава получила максимальный срок»
Сегодня, 08:06
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября
Сегодня, 08:03
Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону
Сегодня, 07:27
Смех сквозь слезы или сплошная комедия: куда сходить в Ростове 30 и 31 марта
Сегодня, 09:54
«Нахичеванский Моня»: как в Ростове выступал скрипач-виртуоз Мирон Хачумов
Вчера, 15:38
"