Группа ВТБ: олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона

В старте пятикилометровой гонки примут участие золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина.



«Югорский марафон станет местом, где на одной площадке соберутся профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта. Выход на старт с известными на весь мир лыжниками и биатлонистами придаст участникам забегов чувство особого статуса и азарта. Кроме того, в этом году спортивный праздник станет еще ярче за счет ретро-забега на 8 километров. Участники побегут на винтажных лыжах и ботинках с рантами в одежде времен СССР», — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Югре Виталий Мосунов.



«На Югорский лыжный марафон зарегистрировалось свыше 3000 участников более чем из 30 регионов России, а также Эстонии и Казахстана. Каждый пятый планирует пробежать „марафонскую“ дистанцию 50 км, примерно каждый третий пройдет 5-километровый короткий участок трассы. Самому старшему участнику соревнований — 80 лет, а младшему — всего 1 год. Впервые в Югре на лыжах выйдут на старт студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана», — прокомментировал олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.



Югорский лыжный марафон состоится 6–7 апреля в Ханты-Мансийске. С 2013 года его проводит правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).



Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона-2024 является РИА Новости Спорт, информационные партнеры события Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра».