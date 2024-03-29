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Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко

Компания «БАС» разработала рекомендации по применению дронов для регионов

29 марта 2024, 07:34
Фото: пресс-служба НТИ
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко
Компания «БАС» представила авторские методические рекомендации по сценариям применения БАС, которые лягут в основу гражданских учений проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» на Сахалине.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
Фото: пресс-служба НТИ

Эксперты на протяжении последних месяцев вели работу по аккумулированию и структуризации сведений, которые в будущем помогли бы потенциальным заказчикам услуг БАС объективно рассчитать собственные потребности, возможности и ресурсы, пишет newizv.ru.

Первыми пользователями, которые начнут работать по методическим рекомендациям, к настоящему моменту уже одобренным Минэкономразвития России, станут участники гражданских учений на «Архипелаге».

«Методические рекомендации разработаны как первый справочник отрасли БАС, где структурирована вся имеющаяся на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках — от моделей и характеристик до расчета эффективности их применения по конкретным параметрам. Главная задача разработанного пособия — помощь в формировании квалифицированного заказчика — совпадает с задачами „Архипелага-2024“, где в рамках гражданских учений регионы должны получить новый опыт», — комментирует назначение данных рекомендаций руководитель ООО «БАС» Алексей Варятченко.

Отработкой технологий на Сахалине будут заниматься команды из регионов по заданиям, опираясь на методологические рекомендации и наработки специалистов в реальных условиях. Проанализировав потребности участников, компания «БАС» создала для учений кейс сценариев применения дронов. В первую очередь речь идет о мониторинге линейных объектов (ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия) и площадных (сельское и лесное хозяйство, морские акватории), экологическом мониторинге и аэросъемке, охране производственных инфраструктур и транспортировке грузов.

Планируется проводить учения в три этапа. Свыше 50 субъектов РФ уже определились с наиболее предпочтительными для себя сценариями и расчетом их стоимости.

Варятченко также рассказал, что будет происходить на следующем этапе отбора, — на основе методических рекомендаций команды будут выполнять практические расчеты сценариев применения БАС, подходящих для их регионов. В финальном этапе смогут участвовать только те команды, которые готовы для проведения полетов и отработки сценариев применения БАС в реальной обстановке на Сахалине под управлением экспертов и специалистов.

Достижения, полученные в рамках выполнения практических заданий по сценариям применения дронов на «Архипелаге-2024», повлияют на формирование федерального рейтинга по вовлеченности субъектов России в развитие отрасли БАС.

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