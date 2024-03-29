Компания «БАС» разработала рекомендации по применению дронов для регионов

Варятченко также рассказал, что будет происходить на следующем этапе отбора, — на основе методических рекомендаций команды будут выполнять практические расчеты сценариев применения БАС, подходящих для их регионов. В финальном этапе смогут участвовать только те команды, которые готовы для проведения полетов и отработки сценариев применения БАС в реальной обстановке на Сахалине под управлением экспертов и специалистов.