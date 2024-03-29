Психолог предупредила о весеннем обострении у психически нездоровых жителей Ростова

«Они происходят из-за гормональных скачков. С весной увеличивается световой день. Организм человека реагирует на это повышенной выработкой дофамина и серотонина. Психический здоровый человек чувствует себя более энергичным, активным. А у больных начинаются обострения симптомов», — объясняет эксперт.