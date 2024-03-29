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Published Сегодня, 19:46

Modified Сегодня, 19:48

Updated Сегодня, 19:48

Эксперт объяснил, почему у психически нездоровых дончан случаются сезонные обострения

Психолог предупредила о весеннем обострении у психически нездоровых жителей Ростова

29 марта 2024, 19:46
Эксперт объяснил, почему у психически нездоровых дончан случаются сезонные обострения

Психолог Разумовская рассказала об обострениях у психически нездоровых ростовчан

Особо остро на смену сезонов реагируют люди с шизофренией, депрессиями и биполярным расстройством, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала клинический психолог из Ростова Татьяна Разумовская.

Весенние обострения у психически нестабильных людей вовсе не миф, считает ростовский клинический психолог Татьяна Разумовская.

«Они происходят из-за гормональных скачков. С весной увеличивается световой день. Организм человека реагирует на это повышенной выработкой дофамина и серотонина. Психический здоровый человек чувствует себя более энергичным, активным. А у больных начинаются обострения симптомов», — объясняет эксперт.

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Татьяна Разумовская добавляет, что зимой у людей в большем количестве вырабатывается гормон мелатонин — он отвечает за качество сна. На фоне дефицита витамина D из-за короткого светового дня, биоритмы организма замедляются.

«Весной все наоборот ускоряется, и психически нездоровые люди теряют контроль над своим поведением. Такие сезонные обострения очень часто наблюдаются у страдающих шизофренией, биполярными расстройствами и реккурентными депрессиями — когда эпизоды депрессии периодически повторяются», — рассказывает клинический психолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, с какими проблемами дончане часто обращаются к психологу.

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