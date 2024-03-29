Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 млрд рублей

«В этом году рынок ипотеки в России будет возвращаться к равномерному развитию с сокращением доли господдержки. На первый план выходят программы адресной помощи отдельным категориям заемщиков и регионам с недостаточными темпами ввода нового жилья. Среди них — арктические территории. Пока подавляющее большинство клиентов покупают там недвижимость на вторичном рынке — из-за требования к средней стоимости квадратного метра. Мы ожидаем, что планируемая отмена этого ограничения значительно расширит возможности заемщиков и даст дополнительный импульс для развития строительной отрасли и новой ипотечной программы», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.