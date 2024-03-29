Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Драйвером роста Индекса стала не только компонента Продажи, которая за счет благоприятных ожиданий бизнеса достигла самых высоких значений за последние 4,5 года, но также и компонента Кадры, выросшая до исторического максимума. Положительное влияние на динамику Индекса оказала и компонента Инвестиции, которая продолжила расти, благодаря активным вложениям бизнеса в развитие своей деятельности. Снижалась только компонента Кредиты, однако в отчетном периоде это не оказало существенного влияния на показатели Индекса RSBI, который практически сравнялся с исторически высокими значениями, зафиксированными летом прошлого года.
«Возврат Индекса RSBI к историческим максимумам демонстрирует как наличие благоприятных условий для ведения бизнеса, так и потенциал для его дальнейшего развития, включая выход на новые направления деятельности, что подтверждается значительным ростом показателей продаж и инвестиций. Вместе с тем, опросы предпринимателей свидетельствуют о постепенном охлаждении спроса на заемное финансирование в сегменте МСБ. В этой связи можно ожидать, что при сохранении высокой ключевой ставки вопрос доступности кредитования предпринимателей как на оборотные, так и на инвестиционные цели будет приобретать большую актуальность и оказывать негативное влияние на деловую активность в сегменте в целом», — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.