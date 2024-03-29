Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет

«Возврат Индекса RSBI к историческим максимумам демонстрирует как наличие благоприятных условий для ведения бизнеса, так и потенциал для его дальнейшего развития, включая выход на новые направления деятельности, что подтверждается значительным ростом показателей продаж и инвестиций. Вместе с тем, опросы предпринимателей свидетельствуют о постепенном охлаждении спроса на заемное финансирование в сегменте МСБ. В этой связи можно ожидать, что при сохранении высокой ключевой ставки вопрос доступности кредитования предпринимателей как на оборотные, так и на инвестиционные цели будет приобретать большую актуальность и оказывать негативное влияние на деловую активность в сегменте в целом», — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.