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Updated Сегодня, 13:33

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет

29 марта 2024, 13:31
Фото: ПСБ
Согласно Индексу RSBI, который в феврале вырос до 57 пунктов, показатели сбыта в сегменте малого и среднего бизнеса вернулись в зону роста и приблизились к значениям, сопоставимым с высоким уровнем середины 2019 года.

Драйвером роста Индекса стала не только компонента Продажи, которая за счет благоприятных ожиданий бизнеса достигла самых высоких значений за последние 4,5 года, но также и компонента Кадры, выросшая до исторического максимума. Положительное влияние на динамику Индекса оказала и компонента Инвестиции, которая продолжила расти, благодаря активным вложениям бизнеса в развитие своей деятельности. Снижалась только компонента Кредиты, однако в отчетном периоде это не оказало существенного влияния на показатели Индекса RSBI, который практически сравнялся с исторически высокими значениями, зафиксированными летом прошлого года.

«Возврат Индекса RSBI к историческим максимумам демонстрирует как наличие благоприятных условий для ведения бизнеса, так и потенциал для его дальнейшего развития, включая выход на новые направления деятельности, что подтверждается значительным ростом показателей продаж и инвестиций. Вместе с тем, опросы предпринимателей свидетельствуют о постепенном охлаждении спроса на заемное финансирование в сегменте МСБ. В этой связи можно ожидать, что при сохранении высокой ключевой ставки вопрос доступности кредитования предпринимателей как на оборотные, так и на инвестиционные цели будет приобретать большую актуальность и оказывать негативное влияние на деловую активность в сегменте в целом», — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

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