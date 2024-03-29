ЖК «Западные Аллеи» в Ростове — уголок для уютной жизни

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Освещение зон отдыха играет особую роль, создавая комфортную и уютную атмосферу даже вечером. Стильная подсветка позволяет акцентировать важные архитектурные детали и участки, создавая эффектный и эстетически приятный вид.
Подсветка зон отдыха в жилом комплексе «Западные Аллеи» помогает создать привлекательную и комфортную среду для жильцов, где они могут наслаждаться отдыхом даже вечером.
В конце 2023 года успешно завершилось строительство четвертого квартала. В настоящее время активно возводятся пятый и шестой кварталы, что свидетельствует о развитии района. Строительство идет полным ходом, и очевидно, что после завершения работ район станет еще более красивым и современным.
Жилые кварталы «Западные Аллеи» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» — уникальный крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар с великолепным качественным благоустройством территории в формате «двор без машин», прогулочными зонами, собственными современными детскими садами и школой.
Жилой комплекс «Западные Аллеи» находятся в западной части Ростова-на-Дону в центре Левенцовского микрорайона. В шаговой доступности находятся остановочные комплексы, расположенные по проспекту Маршала Жукова.
ЖК «Западные Аллеи» предлагает Вам свою полную внутреннюю инфраструктуру — на первых этажах расположены магазины, офисы, продуктовые магазины, аптеки, филиалы банков и многое другое.
Полностью приватная и безопасная закрытая территория с широким спектром элементов малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок вкупе с двором без машин с пронизывающими все кварталы велодорожками создают особую уютную энергетику.
Организовано круглосуточное видеонаблюдение и системы удаленного многоуровневого доступа.
Входная группа — вестибюль, выполненный из премиальных материалов, с помещением для консьержной службы и колясочными.
Большой ассортимент планировочных решений ЖК «Западные Аллеи» угодит каждому, а каркасно-монолитный принцип строительства позволяют вариативно подойти к организации Вашего идеального пространства для жизни.
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