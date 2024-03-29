ЖК «Западные Аллеи» в Ростове — уголок для уютной жизни

В конце 2023 года успешно завершилось строительство четвертого квартала. В настоящее время активно возводятся пятый и шестой кварталы, что свидетельствует о развитии района. Строительство идет полным ходом, и очевидно, что после завершения работ район станет еще более красивым и современным.