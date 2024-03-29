rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

ЖК «Западные Аллеи» в Ростове — уголок для уютной жизни

ЖК «Западные Аллеи» в Ростове — уголок для уютной жизни

29 марта 2024, 12:48
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8KbK8F
Архитектурная подсветка жилого комплекса «Западные Аллеи» является одним из ключевых элементов, придающих уникальность и привлекательность данному объекту.

Освещение зон отдыха играет особую роль, создавая комфортную и уютную атмосферу даже вечером. Стильная подсветка позволяет акцентировать важные архитектурные детали и участки, создавая эффектный и эстетически приятный вид.

Подсветка зон отдыха в жилом комплексе «Западные Аллеи» помогает создать привлекательную и комфортную среду для жильцов, где они могут наслаждаться отдыхом даже вечером.

В конце 2023 года успешно завершилось строительство четвертого квартала. В настоящее время активно возводятся пятый и шестой кварталы, что свидетельствует о развитии района. Строительство идет полным ходом, и очевидно, что после завершения работ район станет еще более красивым и современным.

Жилые кварталы «Западные Аллеи» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» — уникальный крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар с великолепным качественным благоустройством территории в формате «двор без машин», прогулочными зонами, собственными современными детскими садами и школой.

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Жилой комплекс «Западные Аллеи» находятся в западной части Ростова-на-Дону в центре Левенцовского микрорайона. В шаговой доступности находятся остановочные комплексы, расположенные по проспекту Маршала Жукова.

ЖК «Западные Аллеи» предлагает Вам свою полную внутреннюю инфраструктуру — на первых этажах расположены магазины, офисы, продуктовые магазины, аптеки, филиалы банков и многое другое.

Полностью приватная и безопасная закрытая территория с широким спектром элементов малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок вкупе с двором без машин с пронизывающими все кварталы велодорожками создают особую уютную энергетику.

Организовано круглосуточное видеонаблюдение и системы удаленного многоуровневого доступа.

Входная группа — вестибюль, выполненный из премиальных материалов, с помещением для консьержной службы и колясочными.

Большой ассортимент планировочных решений ЖК «Западные Аллеи» угодит каждому, а каркасно-монолитный принцип строительства позволяют вариативно подойти к организации Вашего идеального пространства для жизни.

Успейте выбрать лучшее планировочное решение по выгодной цене!

Звоните прямо сейчас по телефону: 8 (863) 204-04-59

Подробности о проекте на сайте.

Следите за новостями | актуальными предложениями в социальных сетях ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»: ВКонтакте и Telegram.

Подпишитесь
Экс-главу ростовского минздрава Быковскую могут лишить ученой степени — эксперт
Сегодня, 14:14
«Можно и дальше валить на сезонность»: почему в Ростовской области плохие дороги
Сегодня, 12:27
Президент России Путин помиловал двух женщин из Ростовской области
Сегодня, 11:02
В Ростове навсегда запретят парковку на Большой Садовой с 31 марта
Сегодня, 10:49
Смех сквозь слезы или сплошная комедия: куда сходить в Ростове 30 и 31 марта
Сегодня, 09:54
"