Автоэксперт сообщил, на чем не стоит экономить при эксплуатации машины

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:05
Он отметил, что использование дешевого топлива Аи-92 вместо рекомендуемого Аи-95 может привести к отмене гарантии и попаданию на некачественное топливо, пишет pravda.ru.
Также специалист подчеркнул важность не скупиться на охлаждающую жидкость, так как некачественный продукт может вызвать серьезные поломки. Колодочкин также отметил, что экономия при уходе за кузовом и покупке запчастей от малоизвестных производителей может привести к дорогостоящим ремонтам и опасным ситуациям на дороге.