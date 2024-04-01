rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Автоэксперт сообщил, на чем не стоит экономить при эксплуатации машины

1 апреля 2024, 07:01
Специалист Михаил Колодочкин из журнала «За рулём» предупредил о том, на чем не следует экономить при использовании автомобиля и какие могут быть последствия от такой «бережливости».

Он отметил, что использование дешевого топлива Аи-92 вместо рекомендуемого Аи-95 может привести к отмене гарантии и попаданию на некачественное топливо, пишет pravda.ru.

Также специалист подчеркнул важность не скупиться на охлаждающую жидкость, так как некачественный продукт может вызвать серьезные поломки. Колодочкин также отметил, что экономия при уходе за кузовом и покупке запчастей от малоизвестных производителей может привести к дорогостоящим ремонтам и опасным ситуациям на дороге.

Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Сегодня, 05:21
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
31 марта, 18:50
В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля
Сегодня, 05:02
Тело девушки нашли на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:48
Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области
31 марта, 17:27
«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку
31 марта, 17:19
"