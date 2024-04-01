Автоэксперт сообщил, на чем не стоит экономить при эксплуатации машины

Специалист Михаил Колодочкин из журнала «За рулём» предупредил о том, на чем не следует экономить при использовании автомобиля и какие могут быть последствия от такой «бережливости».